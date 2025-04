Keidasmessussa puhutaan Jeesuksen antamasta rauhasta

Kuvituskuva

Huhtikuun keidasmessussa tulevana sunnuntaina on puhujana sosionomi, pastori Jussi Kivelä. Hän toimii Suomen Raamattuopiston aluejohtajana Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Kivelälle on tärkeää lähetystyö, ja hän on aiemmin ollut lähetystyössä Japanissa. Hän haluaa pitää julistuksensa keskiössä Jeesusta Kristusta, joka on ristinkuolemallaan sovittanut syntimme. Messussa Kivelä puhuu aiheesta ”Jeesus antaa rauhan”.

Messussa musisoivat Siiri Törmä ja Anni-Mari Mykrä.