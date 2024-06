SM-Asfalttisprint 1 & 2 Nokian JM/RAC-radalla

Asfalttisprint-SM:n nelivetoisten kärjessä tällä hetkellä Jari Lamminsivu. SM-sijoituksista väännetään myös kaksivetoisten, senioreiden, junioreiden, nuorten ja Naisten luokissa sekä ja joukkueina Suomi cup -pisteistä. Kuva: Janette Taskinen/AKK, Rallisprint SM)

Janika Ihanamäki

Tänä vuonna rallisprintin SM-sarjassa puhaltavat uudet tuulet. Kesäkuun puolessa välissä Nokialla ajetaan uuden Asfaltti-SM-sarjan keskimmäinen kilpailuviikonloppu, Transport Hosike Oy SM-Asfalttisprint 1 & 2. Yleisöystävällisessä kilpailussa riittää varmasti nähtävää, kun molempina kilpailupäivinä ajetaan tavallisesta kahdesta poiketen kolme kierrosta uudistuneella asfalttireitillä. Reitin pituus on 2790 metriä. Kaksipäiväisen kilpailun järjestää Huittisten Urheiluautoilijat.

Kilpailutilanne on tällä hetkellä kutkuttava. Kilpailijoiden kalusto on rallisprintissä aina näyttävää ja tehokasta. Kilpailua on senkin puolesta mielekästä seurata. Asfalttisprint-SM:n johdossa kaksivetoisissa, 22 pisteellä, on jopa kolme kuljettajaa: on HämUA:n Aki Mansikkamäki, Rufakin Matias Peippo ja SAU:n Mikko Koivula, joten kilpailutilanne on tiukka. Nelivetoisissa kärjessä pisteissä ovat HämUA:n Jari Lamminsivu 22 pisteellä, EPUA:n Juha Mäkelä 18 pisteellä ja kolmantena JärvisUA:n Samuli Pokela. Pistetilanne voi viikonlopun aikana muuttua paljonkin, joten odotettavissa on jännittävää kilpailemista molemmille päiville.

–Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Asfalttisprintin SM-sarjasta yksi kilpailuviikonloppu jäi keväällä välistä. Kevät oli myös poikkeuksellisen pitkä, mikä vaikutti Tammisaaren kaksipäiväiseen kilpailuun. Keli lopulta salli kilpailun ajamisen. Nyt kilpailutilanne on auki ja pisteitä jaossa paljonkin nyt Nokialla, molempien Transport Hosike SM-Asfalttisprinttien kilpailunjohtaja Ari-Pekka Saarinen kertoo.

–Paikka Nokialla on suosittu ja yleisölle mieleen. Rallisprint on helposti lähestyttävä laji, kun koko ajan tapahtuu ja koko reittiä voi seurata helposti, Saarinen lisää.

Ennen Rallisprintin SM-sarja on käsittänyt kuusi SM-osakilpailua eri pinnoilla. Uutta on, että alkuvuoden kaksi rallisprintin SM-sarjan osakilpailua kilpailtiin lumella ja loput neljä osakilpailua kilpaillaan soralla. Asfaltilla ajettavat SM-kilpailut eriytettiin kuuden osakilpailun Asfalttisprint-SM-sarjaksi.

–Rallisprintin suomenmestaruudet ovat tällä tavalla kilpailijoille nyt tasapuolisempaa kilpailla. Siksi haluttiin, että asfaltille saadaan oma SM-tasoinen sarja, Saarinen taustoittaa.

Asfalttisprintin SM-sarjassa ajetaan kaudella 2024 kuusi osakilpailua kolmen eri kisaviikonlopun aikana. Ensimmäisenä ajettiin Ekenäs-Tammisaaren Sprint 1 & 2 ajettiin huhtikuun lopussa

Tammisaaressa. Nyt on vuorossa Transport Hosike SM-Asfalttisprint 1&2 Nokialla JM/RC radalla. Sarja huipentuu 6. heinäkuuta Happy Beach SM Asfalttisprint 1 & 2 -kilpailussa Vaalassa.