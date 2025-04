Kevätnäyttely on ikkuna Sataopistoon – töissä näkyy tekijöiden kädenjälki

Sataopiston kevätnäyttelyn teoksia on esillä Hermanni-salin lisäksi myös muualla kirjaston tiloissa. Keramiikkataloja löytyy lainaussalista. Kuvat: Minna Karru

Minna Karru

–Kaikki työt ovat erityisiä, koska niissä kaikissa näkyy tekijänsä kädenjälki, Sataopiston taide- ja taitoaineiden opettaja Heli Vehkaperä vastaa, kun toimittaja kysyy opiston kevätnäyttelyn erityisyyksiä.

Opiston toinen taito- ja taideaineidenopettaja Elina Törmä kääntää ”erityisyyskatseensa” lasten töihin.

–Näyttelyssä on nyt ihanasti esillä eri tekniikoilla tehtyjä lasten töitä tosi laajasti. Kannattaa kiertää eri puolilla kirjastoa ja vaikka istahtaa hetkeksi värien ääreen.

Näyttelyssä on esillä keramiikka sekä keramiikkaa illalla- että keramiikka päivällä-ryhmistä. Iltaryhmää vetää Elina Törmä ja päiväryhmää Sirpa Luukkonen.

Sataopiston kevätnäyttelyssä Huittisten kirjastossa on esillä huhtikuussa noin 250 työtä noin sadalta tekijältä.

–Näyttelyssä on töitä opiston koko vuoden kursseilta. Eniten töitä on viidestä kuvataiteen perusopetuksen ryhmästä, joissa opiskelijat ovat 7-14-vuotiaita. Ryhmät ovat tuttuja, mutta muutamien ryhmien oppilastöitä on mukana parin vuoden tauon jälkeen, Törmä selittää.

Kuvataidekoulujen ryhmien lisäksi esillä on töitä huonekalujen entisöinti-, kuvataidetta illalla -nypläys-, posliininmaalaus-, puutyö-, päiväkuvis- ja päiväkässä-ryhmistä sekä kahdesta keramiikkaryhmästä.

–Monet ryhmät ovat kokoontuneet pitkään ja niissä tehdään hienoa pitkäjänteistä työtä oppimisen, itsensä haastamisen ja ennen kaikkea luomisen ilon saralla.

Kevätnäyttelyn käsitöitä on tehty päiväkässä-ryhmästä.

Törmä toteaa, että vaikka kansalaisopiston kevätnäyttely on monipuolinen, se ei ole kuitenkaan läpileikkaus opiston toiminnasta.

– Näyttely on ikkuna opistoon, mutta opisto on vielä paljon paljon enemmän, hän sanoo.

–Opistolla on paljon lyhytkursseja, joiden työt lähtevät tekijöiden mukaan kurssin päätyttyä. Niitä töitä on vaikea saada enää näyttelyyn. Lisäksi kursseja on laajasti myös muilta aloilta liikunnasta ruoanlaittoon ja erilaisista luennoista mehiläisten hoitoon, Törmä listaa.

Kuvataidekoulun lasten ja nuorten työt tuovat näyttelyyn väriä ja iloa.

Vehkaperän mukaan näyttely antaa kuvan opistosta, jossa voi harrastaa kädentaitoja monipuolisesti sekä vasta-alkajana että taitojaan syventäen.

–Näyttely tuo myös esillä taiteen perusopetuksen eli kuvataidekoulun toimintaa lasten iloisilla ja värikkäillä töillä.

Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti. Kuvataidekoulun voi aloittaa 7–8-vuotiaana ja jatkaa opintoja kuusi vuotta, jonka jälkeen saa päättötodistuksen. Kuvataidekoulussa voi halutessaan opiskella lyhyemmänkin aikaa.

–Tällä hetkellä Huittisissa kuvataidekoulussa taideleikkikoulu mukaan lukien opiskelee kuutisenkymmentä oppilasta.