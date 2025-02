"Kuvittelin, että minussa on jotain vikaa" – Psykoterapeutti Irmeli Vähämäen näyttely nostaa esiin kiusattujen kokemukset

Sekä taiteilija Irmeli Vähämäen että rankan kiusaamisen kokeneen Aapo Mäkitalon lempiteos näyttelyssä on nimeltään Yksin. –Tuolta tuntui silloin, kun kaikki oli pahimmillaan, Mäkitalo toteaa. Kuva: Soile Vahela

Soile Vahela

Psykoterapeutti Irmeli Vähämäki on ripustanut helmikuuksi Huittisten pääkirjaston Hermanni-saliin näyttelyn, jonka aihe on vakava. Jäljet kehossa ja mielessä -näyttely kuvaa, millaisia seurauksia kiusaamisella on.

–Työurani varrella olen auttanut kymmeniä koulukiusattuja säilyttämään toivon siitä, että elämä kantaa ja lopulta käy hyvin, Vähämäki toteaa.

Näyttelyn teemaan liittyvälle luennolle Vähämäki oli kutsunut kokemusasiantuntijan, kiikoislaisen Aapo Mäkitalon, joka haluaa kertoa avoimesti omista kokemuksistaan.

Mäkitalo opiskelee parhaillaan Saskyssa levyseppähitsaajaksi. Häntä alettiin kiusata alakoulun kolmannella luokalla.

–Kiusaaminen oli aluksi huutelua ja haukkumista, olin kiusaajien mielestä erilainen.

Yläkoulussa mukaan tuli väkivalta, kiusaajia oli useampia ja he kulkivat porukassa.

–Muistan kerrankin juosseeni jahtaajia pakoon kylillä, kun he huomasivat minut ja lähtivät perään. En ymmärtänyt, miksi minua kiusataan, ja ajan myötä aloin kyseenalaistaa itseäni, aloin uskoa kiusaajiani, että minussa on oltava jotain vikaa, Mäkitalo kuvailee.

Mäkitalo kertoi kokemuksistaan äidilleen, joka otti yhteyttä kouluun. Joka kerta tilanne kuitenkin vain paheni.

–Kiusatut saivat lisää vettä myllyyn, kun kuulivat, että olin kertonut aikuisille asiasta. Sain turpaani entistä lujempaa.

Lopulta Mäkitalo sairastui masennukseen ja hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Hän myös viilteli itseään.

Mäkitalo sai lähetteen nuorisopsykiatrialle. Siitä alkoi terapia ja hidas toipuminen, joka on edelleen kesken.

–Toivon, että jokainen kiusaaja ymmärtäisi, minkälaiseen pimeyteen he kiusatun sysäävät. Kiusaajan tulisi mennä itseensä, ja jokaiselle pitäisi kertoa minkälaisia traumoja kiusaaminen kiusatussa aiheuttaa.

–Uskon, että usein kiusaajalla on ongelmia itsellään ja perhesuhteissaan, heillä on ongelmia oman itsetuntonsa kanssa ja sitten kiusaavat toisia pönkittääkseen omaa egoaan, Mäkitalo jatkaa.

”Opettajalla pitäisi olla viitseliäisyyttä kysyä, kiusataanko oppilasta. ” — Aapo Mäkitalo —

Aapo Mäkitalon mukaan koulun pitäisi tehdä kiusaamistapauksissa enemmän.

–Esimerkiksi menneiden vuosien Kiva koulu -kokeilu ei auttanut yhtään kiusattua, hän uskoo.

Mäkitalo muistuttaa, että koulun vastuulla on pitää huolta oppilaista. Tämän vastuun hän toivoo tulevaisuudessa konkretisoituvan.

–On oltava riittävän isoja rangaistuksia kiusaajille, ja minusta myös rikosilmoitus pitää koulussa ottaa herkemmin käyttöön.

–Opettajilta toivon tarkkaa silmää. Jos huomaa oppilaan muuttuneen, pitäisi olla viitseliäisyyttä kysyä, kiusataanko häntä. Samaa tarkkaavaisuutta toivon myös lasten vanhemmilta eli olkaa kiinnostuneita lastenne elämästä ja siitä, miten heillä menee, sanoo Mäkitalo.

Luennon lopulla useammassa puheenvuorossa korostettiin, että kiusaamisen katkaisemissa tulisi keskittyä nimenomaan kiusaajaan ja hänen ongelmiinsa – ei siihen, että kiusaajan pitäisi kasvattaa itselleen kovempi nahka.

–Terve lapsi ei kiusaa ketään. Voisiko kiusaajille luoda "kiusaamisen katkaisuohjelman", missä käsitellään juuri kiusaajan haasteita ja ongelmia, Vähämäki kysyi.

Resursseja tarvittaisiin lisää perheiden ja opettajien tueksi.

–Monesti opettajat kokevat jäävänsä asian kanssa melko yksin, Vähämäki tietää.

Aapo Mäkitalo on myös huolissaan nuorisopsykiatrian palvelujen riittävyydestä tulevaisuudessa.

–Minusta kolme kuukautta hoitoon pääsyyn on nuorelle liian pitkä aika odottaa apua. Ja erikoissairaanhoidon palvelut siirtyvät aina vain kauemmaksi, vaikka suuntauksen pitäisi olla toisin päin.

Lasten jutut ovat yleensä totta Psykoterapeutin työstään jo eläköitynyt Irmeli Vähämäki kertoo luontaisen luovuutensa kanavoituvan usein kirjoittamalla. Kun hän lopetti työt, kirjoittamisen rinnalle tuli piirtäminen. –Toivon, että tätä kautta saan pidettyä kiusaamisen teemoja esillä ja saan kertoa yleisölle, kuinka kiusaaminen on aina väärin. Kiusaaminen tuhoaa kiusatun itsetunnon ja kiusattu elää ainaisessa pelossa. Näyttelyn työt on tehty yhdistämällä valokuvia ja piirtämistä ja niissä on käytetty värikyniä ja vesivärejä. Vähämäki kertoo, että on vasta hiljattain alkanut harjoitella piirtämistä kansalaisopistossa. Vähämäen mukaan koulukiusaaminen alkaa tyypillisesti alakoulussa toisella tai kolmannella luokalla. Usein samaa henkilöä kiusataan vähintään yläasteelle asti. –Kiusaamisen kitkeminen on hankalaa ja usein olen kuullut, että kiusaaja ja kiusattu tuodaan samaan tilaan keskustelemaan asiasta opettajan ja muiden kasvattajien kanssa. Tämä on minusta huono etenemistapa. –Kiusaamistilanteissa tulisi aikuisten ottaa vastuu asian selvittelystä. Ei vastuuta kiusaamisen loppumisesta saa laittaa lapsen tai nuoren harteille, Vähämäki korostaa. Jos aikuinen kohtaa kiusatun lapsen tai nuoren, tärkeintä on pysähtyä, kuunnella, kuulla ja auttaa. –Lasten jutut kiusaamisesta ovat yleensä totta ja on tärkeää, että aikuinen ottaa lapsen puheet todesta. Kuuntele lastasi herkällä korvalla ja ole kiinnostunut, miten hänellä menee, Vähämäki kannustaa. Vastaanotollaan Irmeli Vähämäki on tavannut kymmeniä lapsia ja nuoria, jotka alkavat psykoterapiassa käsitellä kiusaamisesta johtuvia traumojaan. Joskus traumat nousevat pintaan vasta aikuisuudessa. –Kiusattu nuori alkaa helpommin käyttää päihteitä, hän sairastuu masennukseen tai syömishäiriöön. Viilteleminen on entistä yleisempää. Kiusattu nuori syrjäytyy vähän kaikesta. Kiusaamisen teemaa Irmeli Vähämäki aikoo jatkaa tulevaisuudessa runokirjassa. Irmeli Vähämäki kertoo teoksen Aikuisten valinta kuvaavan sitä, kun aikuiset laittavat silmät kiinni kiusaamista kohdatessaan. –Ei haluta puuttua. Tämän toivon tulevaisuudessa muuttuvan. Jokaisen aikuisen pitää puuttua kiusaamiseen ja muistaa tämä myös omilla työpaikoillaan.

Musiikki tärkeä tukijalka Suuri apu Aapo Mäkitalon toipumisessa on ollut terapia. Hän toivoo kaikkien kiusattujen tietävän, ettei avun hakeminen ole heikkoutta. –Se on suurinta vahvuutta, että uskaltaa ottaa apua vastaan, hän korostaa. Rakkaus musiikkiin on myös toiminut ja toimii edelleen nuoren miehen terapeuttina. Mäkitalo on soittanut yhdeksän vuotta rumpuja, lisäksi hän soittaa kitaraa ja bassoa. Hänellä on myös oma bändi. –Musiikki on ollut todella tärkeä tukijalka vaikeimmissa masennushetkissä. Mäkitalo haaveilee muusikon urasta, mutta haluaa kertoa kiusaamiskokemuksistaan myös jatkossa. –Toivon, että esimerkilläni saan edes yhden ihmisen lopettamaan kiusaamisen. Ensi viikolla olen menossa kertomaan kokemuksistani vanhan yläkouluni seiskaluokkalaisille.