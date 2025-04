Kokeneilta pyöräilijöiltä apua polkupyörän kevätkunnostukseen

Simo Laitila ja muut Huittisten Pyöräilijöiden konkarit neuvovat ja auttavat pyörien kevätkunnostuksessa meijerin pihassa järjestettävässä tapahtumassa. Siellä selviää muun muassa miten litkua laitetaan tubeless-renkaaseen. Kuva: Sari Mäkelä

Sari Mäkelä

Polkupyörät on kaivettu talviteloilta ja kesän pyörälenkit odottavat. Matkaan on hyvä lähteä huolletulla menopelillä, josta on tarkistettu muun muassa ketjut, renkaat ja jarrut.

Huittisten Pyöräilijät haluaa auttaa keväthuollossa ja järjestääkin kaikille avoimen Pyörä kuntoon -päivän Huittisten meijerin pihassa valtakunnallisella pyöräilyviikolla lauantaina 3. toukokuuta.

–Konkarit järjestävät vastaavanlaisia tapahtumia muillakin paikkakunnilla, niin siitä mekin saimme idean, että neuvomme ja autamme polkupyörän kunnon tarkistuksessa ja kunnostustoimien tekemisessä. Otamme mukaan työkaluja, joita saa käyttää, kertoo Simo Laitila.

Kunnostuspäivässä perehdytään renkaan vaihtoon, ketjujen huoltoon, satulan ja ajoasennon säätöön, takapakan ja ketjujen vaihtoon sekä jarrujen säätöön.

Pyörien kunnostuspäivässä jaetaan myös Huittisten uutta pyöräilyreittikarttaa. Reitit ovat huittislaisille ennestään tuttuja, mutta nyt ne on piirretty kartalle.

Pyöräilyreitit löytyvät myös digitaalisesti opastettuina reitteinä Bikeland.fi- ja Lipas-sivustolta.

Simo Laitila kertoo, että polkupyörissä käytetään perinteisten sisäkumilla varustettujen renkaiden lisäksi nykyään myös tubeless-renkaita, joissa ei ole sisäkumia.

–Neuvomme niin perinteisen renkaan paikkaamisessa ja vaihdossa kuin tubeless-renkaan tiivistysaineen, litkun, lisäämisessä. Litku tukkii myös pienet reiät.

–Ketjuhuollossa tarkistetaan, että ketjut eivät ole liian kuivat. Niihin ja myös ketjuvaihteiden laakereihin käytetään puhdistavaa ja voitelevaa spray-öljyä. Sitä voi käyttää kauden aikana useasti.

Myös jarrujen kunto pitää tarkastaa ennen pyöräilykautta ja useasti myös kesän mittaan.

–Jos vaijerit ruostuvat, jarrut voivat jäädä jumiin tai alkavat takuta. Jarrupalojen vaihto kannattaa tehdä keväällä. Palat eivät maksa paljoa. Pyörää kannattaa säilyttää sateelta suojassa ruostumisen vuoksi, ja siksikin, että se on arvokas sijoitus.

Lisäksi pyörässä on oltava kirkas valo eteenpäin ja punainen taaksepäin, ja pyöräilijällä keltainen liivi näkyvyyden vuoksi.

Laitila korostaa myös ajoasennon tärkeyttä.

–Helposti pyörällä ajetaan liian korkealta. Satulan oikea korkeus on, kun satulassa istuen kantapää ylettyy polkimelle. Pyörää kuuluu polkea päkiällä; polvi ei saisi polkiessa mennä liian suoraan, pitää olla pieni vinkkeli. Satulaa pystyy myös siirtämään eteen- ja taaksepäin. Kokeilemalla tietää, mikä on selälle parempi.

Huolletulla pyörällä on hyvä startata kesäkauteen.

Laitila ja moni muu Huittisten Pyöräilijöissä on harrastanut pyöräilyä useamman vuosikymmenen ajan. Porukka syntyi liki 30 vuotta sitten.

–Ensin toimintamme pyöri lähinnä maastopyöräilyn ympärillä, koska maastopyörät olivat silloin uusia. 2000-luvulla innostuimme maantiepyöräilystä. Osa meistä on jo seitsemänkymppisiä; lenkeillä poljetaan kevyillä pyörillä ja rauhallisesti. Toiminta on hiukan hiipunut, mutta viikoittaiset kimppalenkit alkoivat taas keskiviikkona 23. huhtikuuta. Matkaan lähdetään joka kerta torilta kello 17, sanoo Laitila ja toivoo myös uusia polkijoita mukaan.

Toukokuun alun pyöräilyviikolla hupyläiset järjestävät kolme retkeä, jotka sopivat vähän pyöräilleellekin.

–Mukaan pyöräilykypärä, vesipullo ja vaikkapa suklaata. Vauhti on sellaista, että ketään ei jätetä, lupaa Laitila.

Perjantaina 2. toukokuuta suunnataan Lauhan lenkille, missä on luvassa yllätys. Tiistaina 6. toukokuuta on Naatulan lenkki ja perjantaina 9. toukokuuta Suontaustan lenkki. Noin parinkymmenen kilometrin mittaisille pyöräretkille lähdetään torilta kello 17.

Huittisten Pyöräilijät -porukka kokoontuu joka toinen viikko Kahvila Helmessä iltapäiväkolmelta. Jutunjuurta riittää pyöräilystä.

LUE LISÄÄ Huittisten tutut pyöräilyreitit ensimmäistä kertaa kartalle – GPX-jälki mahdollistaa digitaalisesti opastetun reitin esimerkiksi Bikeland.fi:ssä