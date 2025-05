Kiikassa juhlitaan puolen vuosisadan ikään ehtinyttä päiväkotia

Kiikan päiväkoti. Kuva: valtanenphotos

Kiikan päiväkoti täyttää 50 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan torstaina 15. kesäkuuta.

Aamupäivällä päiväkodilla on kutsuvierastilaisuus, mutta iltapäivällä yksikköön on avoimet ovet. Myös iltajuhla on kaikille avoin.

Iltajuhlassa esiintyy Kielinuppu, jonka laulut tukevat lasten suomen kielen kehittymistä. Paikalla on myös Herra Hakkarainen.

Iltajuhlaan voi halutessaan varustautua piknik-eväin ja viltein.

Kiikan päiväkoti järjestää juhlat yhteistyössä Kiikan nuorisoseuran, Kuljetusliike Finskan, Kiikan Riennon, LC Kiikan ja Kiikan maatalousnaisten kanssa.