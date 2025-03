Vauhtia ja muuta puuhaa Kids Action Nightissa

Kuvituskuva

Kids’Action Night järjestetään taas Huittisissa, tapahtumapaikkana 21.3. on Tahto Areena.

Kolmetuntiseen tapahtumaan ovat tervetulleita alakouluikäiset lapset. Pienemmät lapset voivat osallistua huoltajansa kanssa.

Luvassa on monenlaista tekemistä. Vauhdikkaiden toiminnallisten aktiviteettien lisäksi tarjolla on rauhallisempaa puuhaa. Illan aikana on myös musiikki- ja opetustuokio. Vieraileva esiintyjä on tanssiryhmä King’s Kids – Ilonsilta.

Tapahtuman järjestävät Huittisten seurakunnat yhdessä kaupungin nuorisotoimen kanssa.