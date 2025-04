Varaslähtö kesäteatterikauteen –Huittisten teatterin perinne on tällä kertaa totta parissakin mielessä

Niklas Mattila on yksi Huittisten teatterin ensikertalaisista. Hänen kanssaan näytelmän baarissa ovat Ronja Järvi (vas.) ja Sivianna Huovinen. Näytelmän puvustus ja lavastus ovat koko ryhmän käsialaa. Äänimies on tuttuun tapaan Juha Suittio. Kuvat: Minna Karru

MInna Karru

Miten selviytyä edes pienen hetken lääkärin tehtävistä ja pitää ryöstösaalis turvallisessa piilossa tarkkasilmäisiltä kyläläisiltä?

Tuollaistakin mietitään Huittisten teatterin tämän kevään näytelmässä Kalassa ja pulassa. Ensi-ilta on Risto Ryti -salissa perjantaina 25.4. Näytelmä on esitetty Suomessa kerran aikaisemmin, Pulmu Elonen ja Anja Hämäläinen kirjoittivat sen Rauman Lapin Patolampiteatterille muutama vuosi sitten.

–Meidän näyttelijämme tuttu sieltä ehdotti muutamaa heidän näytelmäänsä. Tämä oli meille paras roolitusta ajatellen. Lisäksi se oli komediallinen, tästä kaikki tykkäsimme heti, sanoo Samu Rämö. Hän on näytelmässä ohjaaja ja toinen pankkirosvoista.

Eeva Leena Lehtisalo tiirailee miten Lilli Koskisuo onnistuu Jukka Mäkelän hiusten leikkaamisesta ja miten sujuu Siiri Pärnän ja Aino Koskialhon askareet.

Lavalla on 14 teatterilaista. Ensikertalaisia on joukosta neljä ja tauon jälkeen takaisin tulleita kaksi. Rämö, joka on myös teatterin puheenjohtaja, uumoilee, että syy on siinä, että teatteri on hiukan uudistanut toimintaansa.

–Tähän asti olemme turvautuneet enimmäkseen paikallisiin näytelmän aiheisiin ja hiukan klassikoihin, niin nyt on otettu selvä suunta uudempaan materiaaliin. Tämä esimerkiksi on kirjoitettu 2019, Rämö kertoo.

Uudet kasvot ovat Siiri Pärnä, Niklas Mattila, Aino Koskialho ja Katja Kankaanranta. Palaajia ovat Pasi Koskisuo ja Lilli Koskisuo. Monivuotisista esiintyjistä näytelmässä ovat Rämön lisäksi mukana Terttu Lehtonen, Jukka Mäkelä, Eila Heinilä, Eeva Kaplas, Eeva Leena Lehtisalo, Sivianna Huovinen ja Ronja Järvi.

Samu Rämö (oik.) on Kalassa ja pulassa -näytelmässä pankkirosvo sekä näytelmän ohjaaja. Kuvassa ohjaajan kanssa Pasi Koskisuo (vas.), Eeva Kaplas ja Katja Kankaanranta.

Kalassa ja pulassa on Rämön ensimmäinen ohjaus.

–Olen siinä vielä ihan juniori, mutta hyvin ovat kurissa pysyneet. Katsotaan mitä tapahtuu viimeisellä viikolla, Rämö vitsaili toimittajalle viikko ennen ensi-iltaa.

Rämö on opiskellut Tampereella ilmaisutaidon lukiossa, jossa on saanut myös oppia ohjaamiseen.

–Lisäksi olen monessa näytelmässä vierestä seurannut ohjaajan työtä, siksi ohjaaminen ei millään erityisellä tavalla pelottanut.

Ohjaaja Rämön on onnistunut ohjata myös näyttelijä Rämöä.

–Pitää vaan itsekin muistaa kaikki se, mitä toisille on sanonut.

Eila Heinilä (vas.), Terttu Lehtonen ja Eeva Kaplas ovat Huittisten teatterin vakionäyttelijöitä.

Kaikkia perinteitä ei ole kuitenkaan hylätty. Esiintymispaikka on aiemman tavan mukaisesti Risto Ryti -sali.

–Tänne on esteetön pääsy. Lisäksi on induktiosilmukat heille, jotka niitä tarvitsevat, Terttu Lehtonen sanoo.

Toinen entuudestaan tuttu asia on, että Huittisten teatterin näytökset ovat ennen kesäteatterikauden alkua.

–Tämä on varaslähtö kesäteattereihin, sanoo Rämö.

–Hyvin sanottu. Senkin takia, että näytelmässä on rosvoja, Lehtonen keksii.

Päivitetty 22.4. klo 15.21 korjaamalla oikeiksi nimet Katja Kankaanranta ja Lilli Koskisuo.