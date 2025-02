Abba säkenöi uudella tavalla

Abban musiikkia rytmittävät esityksessä sirkusnumerot. Kuva: Suomen musiikkiteatteri

Pauliina Vilenius

Suomen musiikkiteatterin uudistunut Abba-tuotanto viihdyttää Huittisissa heti maaliskuun alkajaisiksi.

–Ensimmäinen Abba-tuotantomme tehtiin jo vuonna 2012. Nyt teosta on monella tapaa uudistettu, ja Abba Dancing Queen sai ensiesityksensä viime syksynä, kertoo Petri Lairikko.

Aiempaan versioon nähden teatterin taiteellinen johtaja Katariina Leino on uudistanut käsikirjoitusta, lisäksi laulajat ja tanssijat ovat uusia. Ensimmäistä kertaa esitykseen on tuotu myös sirkusnumeroita.

Abba-nelikkona Dancing Queenissa nähdään Roosa-Maria Leppänen, Isabella Lairikko, Tuukka Jurkka ja ex-tangokuningas Tommi Soidinmäki.

Yksi kuitenkin pysyy: Abban musiikki. Lairikko toteaa ruotsalaisyhtyeen musiikin olevan ikuista.

–Niin monelle se on tunkeutunut lapsuuden ja nuoruuden muistoihin, että yhtyeen musiikin kautta voi elää nekin asiat uudelleen.

Tutut kappaleet Mamma miasta Waterloohon tahdittavat myös uutta produktiota.

Suomen musiikkiteatteri on säännöllinen vieras Risto Ryti -salissa. Lairikon mukaan kaupunkiin on syytä tulla yhä uudelleen, sillä yleisö on asiantuntevaa.

–Ensisijaisesti tulemme Huittisiin siksi, että yleisö haluaa. On myös hienoa, että Risto Ryti -sali on olemassa, sillä lähimailtakaan ei löydy toista samanlaista.