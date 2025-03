Sommitelmia, värejä, valoja, kuvakulmia ja tunnelmia – kirjaston näytöllä pyörii Majalan kalenterikuvia

Huittisten nimikkohyönteisen, kaksipistepirkon, Juha Majala kuvasi Ripovuorelle. Kuvat: Juha Majala

MInna Karru

–Niin se aika rientää, tuumi huittislainen Juha Majala, kun hän vuoden vaihtuessa tajusi, että vuoden 2025 Lions Club Huittisen vuosikalenteri on kymmenes hänen kuvittamansa kalenteri.

Maaliskuinen näyttely Huittisten kirjaston lehtisalissa juhlistaa tuota kymmenen vuoden jaksoa. Näyttely koostuu vuosien 2016–2025 vuosikalentereissa olevista, Huittisten alueella kuvatuista kuvista. Kuvia ei esitetä perinteisellä tavalla printattuina kuvina.

–Halusin näyttää kuvat katsojille suurella ja laadukkaalla kirjaston tv-näytöllä. Oli itsellekin mukava nähdä ne suurempana kuin A4-kokoisessa kalenterissa tai tietokoneen ruudulta, Majala sanoo. Hän toivoo näyttelyn myös ilmentävän sitä, kuinka hieno ja moni-ilmeinen Huittisten kaupungin alue on eri vuodenaikoina maisemiltaan, luonnoltaan ja yksityiskohdiltaan.

Toimittajan pyynnöstä Majala valitsee näyttelykuvien joukosta suosikkinsa.

–On melko hankalaa valita isosta kuvamäärästä vain yksi suosikkikuva, sillä mukana on lukuisia itselleni merkityksellisiä otoksia. Jos ihan pakko on valita vain yksi, se on vuoden 2025 kalenterin kansikuva, Taivaan tulet, nimeltään.

Hän kuvasin sen Karhiniemen uimarannalta 11.5.2024 yöyhden aikoihin.

–Oli Huittisten Hullu Yö -tapahtuman jälkeinen yö ja revontulet olivat todella "ihan hullun hienot", elämäni toistaiseksi upeimmat. Välillä jopa unohdin kuvata, kun vain tuijotin revontulien värikirjoa ja loimua. Kuva on otettu Kokemäenjoen rannalta kaupungin keskustan suuntaan, sillä tuona yönä revontulet näkyivät eteläisellä taivaalla, hän kertoo.

Taivaan tulet on nimi, jonka Juha Majala antoi omalle suosikkikuvalleen. Hän kuvasi revontulet Karhiniemen uimarannalla 11.5.2024 kello 1.13.

Näytöllä pyörivät kuvat ovat ja ei ole tyypillistä Majalaa.

–Kuvaan mahdollisimman monipuolisesti ja tavoittelen kuviini sopivia sommitelmia, värejä, valoja, kuvakulmia ja tunnelmia. Kalentereita varten mietin aina uusia kohteita ja kuvailen pitkin vuotta ja eri vuorokauden aikoina. Lempiaiheeni on luonto, mutta pelkästään luontokuvia en kalentereihin valitse.

Ympärivuotisesti ajatellen valokuvaaminen on Majalalle ykkösharrastus. Kuljetko aina kamera kaulalla –kysymykseen hän vastaa:

–Parhaat kuvat otetaan kameralla, joka on mukana. Nykyään kun kännykälläkin saa upeita kuvia, on kamera käytännössä aina matkassani. Järjestelmäkamerakin on pääsääntöisesti aina mukana, jos on hiukankaan odotettavissa, että jotain kuvattavaa saattaa eteen tulla.

Kirjaston lukusalissa esillä olevan näyttelyn kuvat on aiemmin julkaistu Lions Club Huittisten vuosikalentereissa. Sen takia on luonnollista, että yksi kuvatuista kohteista on Ripovuorelle noussut Leijonankita-laavu.

Näyttelynpidossa Majala on sikäli konkari, että piti ensimmäisen näyttelynsä jo lukiossa osana kuvaamataiteen opiskelua.

–Sen jälkeen on ollut muutama näyttely. Edellisestä näyttelystä on kulunut jo kymmenen vuotta, se oli täällä Huittisten kirjaston Hermanni-salissa. Näyttely oli silloin printatuista valokuvista koottu.

Tv-näyttönäyttelyllään Majala haluaa innostaa muitakin tuomaan kuviaan samalla tavalla esille.

–Pois "kiintolevyjen piiloista" katsojien ihailtavaksi, hän kannustaa