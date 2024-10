Saikkulääkäreiden kuva: lippu.fi

Saikkua kiitos! -trilogian parhaat palat on koottu Best of saikkua, kiitos! -esitykseksi. Risto Ryti -salissa Huittisissa se nähdään perjantaina 1.11. iltaseitsemältä.

Lavalla ovat Jukka Rasila, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen.

Laulut ovat Ismo Leikolan käsialaa.