Vampulan VPK ponnisti uimapaikan kuntoon Rutavalla

Joonas Sillanpää

Vampulan VPK on kunnostanut uimarannan Rutavalla. Uimapaikalle on tehty hiekkaranta ja rakennettu grillipaikka sekä varastorakennus. Rantaan on tehty kunnollinen parkkipaikka, tontin nurmikkoalueita ja kulkuväyliä on muotoiltu ja vanha laituri on saanut maalia pintaan. Rannan turvallisuusasioihin on kiinnitetty huomiota muun muassa merkitsemällä rannan läheisyydessä, joessa olevia kiviä.