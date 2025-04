Viime kuussa 30-vuotisjuhlansa viettäneessä Ystävänkamarissa kokoontumiset ovat aina päättyneet jumppaan. Vaalipaneelikerta ei tehnyt poikkeusta, liikkeisiin taipuivat ja kurottuivat niin kuntavaalipanelistit sdp:n Aila Hänninen (eturivin vas.), vasemmistoliiton Sisko Sarjomaa, keskustan Aino Kylälehtonen (takarivin vas.) ja kokoomuksen Heidi Rämö kuin vaalipaneeliyleisö.

Kuvat ja teksti: Minna Karru

–Tällä on nyt melkein jokaisessa puheenvuorossa todettu, että kaupungilta puuttuu tontteja. Niin kauan kuin minä näitä vaalipaneeleja juontanut, ja se on pitkä aika, niin aina on tontteja puuttunut. Miksi ei ole tehty mitään sen asiaan eteen? Mutta tehkää te, jotka tulette nyt kaupunginvaltuustoon valituksi, työtä tonttien eteen. Sitten ei enää seuraavalla kerralla tarvitse sanoa, että tontteja ei ole, kehotti Huittisten Ystävänkamarin kuntavaalipaneelia vetänyt Arja Lehtonen.

Paneelissa istunut sdp:n Aila Hänninen totesi, että jos tontittomuus johtuu siitä, että kaupungille myydä maata kaavoitettavaksi.

Vasemmistoliiton Sisko Sarjomaa puhui erityisesti Huittisten uutta paloasemaa varten hankitusta tontista.

–Nyt pitää kaupungin olla aktiivinen siinä, että tontille myös saadaan se uusi paloasema ja kaikki palvelut mitä siihen tarvitaan. Ettei vaan käy niin, että tämäkin karkaa kauemmas hyvinvointialueelle.

Kokoomuksen Heidi Rämö muistutti, että investointipäätöksen tehnyt yrittäjä ei saisi kaupungin rattaissa törmätä korkeaan kynnykseen.

–Kaikki paperiasiet pitäisi saada nopeasti maaliin.

Keskustan Aino Kylälehtonen mainitsi tärkeäksi asiaksi sen että Huittisissa on erilaisia asuinalueita sekä elinvoimaisia kyliä, joissa on sitä oman paikan henkeä.

Perussuomalaisten Niina Immonen oli ilmoittautunut mukaan paneeliin, mutta hyvinvointialueen aluehallituksen kokous piti hänet poissa Huittisista. Ystävänkamarin Lehtonen oli lähettänyt kutsun jokaiselle valtuustossa tällä hetkellä istuvalle puolueelle.

Muiden Huittisissa pidettyjen vaalipaneelien tapaan seurakuntatalollakin mietittiin keskustan tyhjeneviä liiketiloja.

–Kauppiasverkoston toimintaa pitäisi entisestään lisätä, sitä kautta voisi ehkä saada paikkakunnalle uusia yrittäjiä. Ajattelen myös niin, että kaiken yrittämisen ei tarvitse olla "suurta ja mahtavaa", kyllähän sivutoiminen yrittäjyyskin tuo paikkakunnalle lisää elinvoimaa, totesi Kylälehtonen.

–Osassa kiinteistökantaa kunto on jo melko heikkoa, joten kyllä meidän pitäisi osata myös luopua asioista. Otan esimerkiksi vanhan meijerin. Jos se olisi myyty muutamalla tonnilla taholle, joka olisi lähtenyt sitä kehittämään, niin me voitaisiin saada joskus jotain. Nyt meillä on edelleen käsissä kiinteistö, josta joudutaan kiinteistökuluja maksamaan, Rämö totesi.

–Uusia asioita kohti pitäisi mennä rohkeasti, hän lisäsi.

–Liikkeiden lopettaminen johtuu yleensä siitä, että liiketoiminta ei kannata, ei ole ostajia. Huittislaisten pitäisikin miettiä millä paikkakunnalla tai missä verkkokaupassa ostoksensa tekee, totesi Hänninen.

Sarjomaa totesi, että ei ole ostovoimaa senkään takia, että väkiluku pienenee.

–Taas mennään tonttipolitiikkaan ja elinkeinoharjoittajiin. Täytyy olla työpaikkoja, että saadaan uusia huittislaisia.

Yksi kultuuriaiheinenkin kysymys paneelissa kuultiin. Yleisön joukosta kysyttiin mikä on kirjaston kohtalo, kun valtio hakee säästöä eri sektoreilta. Onko pelkoa, että kirjasto menee maksulliseksi?

–Toivottavasti ei tule, ei ole ainakaan käyty keskusteluja, totesi Hänninen.

Kylälehtonen mainitsi kirjaston omatoimipalvelun hyväksi tavaksi säästää kuluissa.

–Kun se ei kuitenkaan poista normikirjastopalveluita, vaan toimii siinä rinnalla. Tämäntyyppisiä keinoja voisi ehkä miettiä muissakin palveluissa, kun säästöjä etsitään.

Rämö muistutti, että perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi tämän ajan kirjasto tarjoaa esimerkiksi myös koulutusta digitaitoihin.

–Kirjastolla on kaikkinensa iso rooli.

Sarjomaa kertoi huomanneensa kirjaston säästötoimet lehtien lukusalin tarjonnassa, mutta ei hänkään kirjastoa moittinut.

–Siellä järjestetään monenlaisia tapahtumia. Lisäksi tätä päivää on se, että kirjojen lisäksi kirjastosta voi lainata monenlaisia muitakin asioita. On ompelukonetta, saumuria ja pelivälineitä, hän listasi.

–Meillä on siis ihan maan mainio kirjasto, summasi juontaja Lehtonen.