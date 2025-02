Laitisen siivet kantavat myös englanniksi

Kauppaneuvos Leevi K. Laitisen Siivet kantoivat -elämäkerran englanninkielinen käännös on saanut nimekseen On Wings Like Eagles. Salla Yli-Erkkilän toimittaman kirjan on kääntänyt Laitisen esikoisen Timo Laitisen leski Christine Laitinen. Englanninnos on verkossa vapaasti ladattavissa.