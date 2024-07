Lääkkeiden saatavuushäiriöt kismittävät niin asiakasta kuin apteekin henkilöstöäkin

Miksi osa lääkkeistä on toisinaan loppu Huittisten apteekista? Selitys kuuluu usein, että lääke on tukusta loppu. Samaan aikaan naapurikaupungista lääkettä kuitenkin saa ja tuntuvat hekin tukusta tilaavan. Varataanko apteekkeihin liian vähän lääkkeitä vai miten toimitukset tapahtuvat? Käyttävätkö eri apteekit eri tukkuja? Mistä on kyse apteekkari Martina Jöns-Kari?