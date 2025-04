Ennakkoäänestys päättynyt – Huittisissa äänestystahti koko Suomea vilkkaampi, mutta verkkaisempaa kuin Satakunnassa

Marjatta Lehtola antoi aluevaali- ja kuntavaaliäänensä Huittisten kaupungintalolla toiseksi viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä maanantaina. Hän asioi vaalivirkailija Suvituuli Kanniston kanssa. Kuvat: Minna Karru

MInna Karru

Huittisissa kuntavaalien äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen jälkeen tasan 29. Äänioikeutensa on käyttänyt 2 300 huittislaista.

Äänestys jatkuu sunnuntaina 13.4., joka on varsinainen vaalipäivä.

Jos vaalien lopullinen äänestysprosentti on Huittisissa samaa luokkaa kuin neljän vuoden takainen 54,9, ennakkotahti tarkoittaa, että yli puolet kaikista äänistä on jo annettu.

Satakunnan mittapuulla Huittisten 29 merkitsee toiseksi viimeistä sijaa. Kokemäellä prosentti on ennakkoäänestyksen jälkeen 28. Vilkkaimmin äänestettiin Karvialla ja Merikarvialla.

Satakunnan äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen jälkeen tasan 31. Koko maan äänestysprosentti on 28,2.

Sastamalan kuntavaalienäänestysprosentti ennakkoäänestyksen jälkeen on on 27,6. Sastamalalaisia ääniä on annettu tähän mennessä 5 377.

Pirkanmaan listalla Sastamalan tahti on kolmanneksi verkkaisinta Urjalan ja Kangasalan jälkeen. Vilkkain ennakkoäänestyspaikkakunta Pirkanmaalla on 39,9 prosentin Kihniö ja 39,5 prosentin Kuhmoinen. Koko Pirkanmaan äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen jälkeen 31,2.

Toiseksi viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä maanantaina äänestäjiä kävi Huittisten kaupungintalolla tasaiseen tahtiin. Vaalivirkailijoina istuivat puolenpäivän jälkeen Suvituuli Kannisto (vas.) ja Anja Stenfors.

Aluevaaliprosentti Huittisissa on ennakkoäänestyksen jälkeen tasan 28. Äänensä on ennen varsinaista vaalipäivää antanut 2 224 äänioikeutettua. Edellisissä aluevaaleissa Huittisten lopullinen äänestysprosentti oli 48,7.

Satakunnan listalla Huittinen on häntäpäästä lukien neljäs, takana ovat Kokemäki, Harjavalta ja Pori. Vilkkaimmin äänestettiin Karvialla, Jämijärvellä ja Merikarvialla.

Satakunnan äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen jälkeen 29,5 ja koko Suomen luku 27. Hyvinvointialueiden joukossa satakuntalainen luku on viidenneksi korkein Lapin, Pirkanmaan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan jälkeen.

Sastamalan aluevaaliprosentti ennen varsinaista vaalipäivää on 26,3. Äänioikeuttaan on käyttänyt 5 134 henkilöä.

Pirkanmaan listalla Sastamalan ennakkotahti riitti toiseksi viimeiseen sijaan, takana on Urjala. Pirkanmaan hyvinvointialueen äänestysprosentti 30,3 on alueiden listalla kolmanneksi paras.