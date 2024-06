Toimitukseen kesäksi uusi tekijä – ”Lapsuudesta muistan Leijonapuiston”

Joonas Sillanpää

Kiira Kemppainen on kaksikymmentävuotias media-alan tulevaisuuden tekijä. Kemppainen on opiskellut media-alaa monipuolisesti Laajasalon opistossa Helsingissä. Häntä kiinnostaa erityisesti tekstin tuottaminen niin kirjallisesti kuin verbaalisesti. Hänen haaveenaan on joskus päästä myös radioon.