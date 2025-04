Huittisten aluevaaliääniharava on Satakunnankin haravalistalla top kympissä

Minna Karru

Huittisten aluevaalien ääniharava, perussuomalaisten huittislainen Niina Immonen on koko Satakunnan ääniharavalistan yhdeksäs. Hän sai kaikkiaan 891 ääntä, huittislaisääniä määrästä on 736. Huittislainen äänimäärä on 18 prosenttia kaikista Huittisissa annetuista aluevaaliäänistä.