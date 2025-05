"Vaalituloksen jälkeenkin huolehdittava reiluudesta" – SDP:n Lehtosen mukaa politiikassa eletään levotonta aikaa

Minna Karru

–Hyvinvointialueiden tilanne on vaikea. Selkeä viesti Suomen hallituksen suuntaan on, että linjan tarkastus sote-rahoitukseen liittyen alijäämien kattamisen suhteen on kaikkien etu, sanoi SDP:n puoluehallituksen jäsen, euralainen Harri Lehtonen Huittisten työväen vapussa. Lehtonen on tällä hetkellä myös Satakunnan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja.