"On niin hullua kuin oli ulospäin näyttänytkin" – Prihtille riitti yksi valtuustokausi

Yli 300 ääntä viime vaaleissa ensikertalaisena saanut Janne Prihti ei toiselle kaudelle enää pyri. Valtuustotyö ei ollut mieleistä. Sen sijaan kaupunginhallituksessa hän toimi mielellään, koska asiat käytiin läpi asioina ja niistä keskusteltiin paljon.

Sari Mäkelä

Viime kunnallisvaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolle lähtenyt kiikkalainen Janne Prihti sanoi heti kättelyssä, että pysyvää poliitikkoa hänestä ei tule. Hän haluaa vain käydä katsomassa, että onko kunnallispolitiikka oikeasti niin ”hullua” kuin se näyttää ulospäin.

– Ja kyllä se on. Minulle riitti yksi valtuustokausi, sanoo Prihti.

Hän sai viime vaaleissa 318 ääntä, ja oli sillä Sastamalan ääniharavalistan kuudes. Prihti sanoo, että hänellä ei ole oikein puoluekantaa, vaikka perussuomalaisissa nyt olikin. Näihin vaaleihin häntä kysyttiin niin kokoomuksen kuin keskustankin listoille. Prihti pysyi sanojensa takana, eikä lähtenyt enää ehdolle.

–En voisi olla kokoomuslainen, kun käyn joka päivä töissä, enkä keskustalainenkaan, koska minulla on niin pirun vähän maata, vitsailee Prihti.

Vaikka Prihti ei suuria pisteitä valtuustotoiminnalle anna, on siellä hänen mukaansa hyvääkin väkeä. Hänen mielestään päätöksentekoon vaikuttaa se, että virkamiehillä on liian iso valta.

–Valtuusto on vähän kuin läpihuutojuttu. Sen sijaan kaupunginhallituksessa saa asiat hyvin esille. Siellä on hyvä porukka, joka puhuu paljon ja käy asiat läpi asioina. Puoluekannat eivät niinkään näy.

Prihti sanoo, että hänellä kävi sikäli säkä, että hän pääsi näkemään kunnallisesta vaikuttamisesta laajan kirjon. Toimistaan hän nostaa esiin tärkeinä ja hyvinä sivistyspuolen, työllisyyslautakunnan ja hyvinvointialueen monipalveluvaliokunnan ikäihmisten ja vammaisten puolen.

–Uimahallityöryhmässä olin ainoa tällainen perinteinen vastustaja, sanoo Prihti nauraen.

Janne Prihti sanoo, että ajankäyttö on isoin syy, miksei hän halua jatkaa harrastustaan kunnallispolitiikassa.

–Kaupunginhallituksen kokous on joka toinen maanantai ja se vie oikeasti paljon aikaa. Voisihan sen ottaa lungistikin, mutta olen yrittänyt aina hiukan selvittää listan asioita etukäteen.

Prihti ei äkkiseltään osaa sanoa, mitä asioita olisi neljän vuoden aikana saanut aikaan.

–Tai sain itseni työttömäksi, koska koulukuljetukset menivät toisaalle. Tarjouspyyntöihin olisi pitänyt käyttää avuksi sellaisia, jotka asiasta paremmin tietävät, tokaisee Prihti, joka itse pyörittää taksialan yritystä.

–Mutta kyllä Sastamalassa koko ajan tehdään paljon. Hyvällä mallilla on esimerkiksi liikunta- ja koulupuoli, kun uutta on rakennettu Keikyään ja Mouhijärvelle. Kun vielä saataisiin Kiikkaankin uusi päiväkoti.

–Sastamalan keskusta, Vammala, on kaunis ja hyvä paikka asua. Maaseutukunnan kaikkien osien pitämisessä tasavertaisina on kova työ. Siinä on tavoitetta seuraaville valtuutetuille.

Kuntapolitikoinnista vapautuvan ajan Janne Prihti suunnittelee käyttävänsä tallissa olevien harrasteautojen ”koppuloimiseen”, biitsin pelaamiseen Mouhijärven hallissa ja taatana olemiseen kaksivuotiaalle lapsenlapselle.

–Ja kyllähän tässä taksihommiakin riittää.

