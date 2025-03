Yli-Hongisto jättää kunnallispolitiikan – Kiikan vanhainkodin lopettaminen kipeimpiä päätöksiä

Ulla Yli-Hongisto on kokenut luottamustehtävät merkityksellisinä, mielenkiintoisina ja antoisina yli 30 vuoden ajan. Kunnallispolitiikka antaa nyt tilaa harrastuksille, perheelle ja ystäville. Kuva: Sari Mäkelä

Sari Mäkelä

Yhtäjaksoisesti 32 vuotta kunnan- ja kaupunginvaltuutettuna toiminut kiikkalainen Ulla Yli-Hongisto (kesk) ei lähde enää ehdolle Sastamalan vaaleissa. Hän on tehnyt oman osuutensa ja nyt on muiden vuoro.

–Olen kokenut luottamustehtävät merkityksellisinä, mielenkiintoisina ja antoisina. Ne vievät myös paljon aikaa ja energiaa sekä hajottavat omaa arkea ja vaikuttavat hyvinvointiin. En lähde politiikasta ovet paukkuen, vaan paremminkin niin, että aikansa kutakin.

–Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ja haluan, että siihen vaikuttavat sitä elävät eli nuoret, fiksut ja energiset ihmiset. Yhteisten asioiden hoitamiseen pitää kuitenkin olla paloa ja hinkua. Työskentely perustuu yhteistyöhön muiden valtuutettujen, viranhaltijoiden ja kuntalaisten kanssa eli yhteistyöhalua ja -taitoa pitää olla. Pitää toimia eettisesti oikein kuntalaisten tarpeet edellä.

Omalta kunnallispolitiikan ajaltaan Yli-Hongisto ei ota mitään asiaa yksin ansiokseen tai häpeäkseen.

–Mutta Kiikan vanhainkodin lakkauttaminen on ollut henkilökohtaisesti kipeimpiä päätöksiä, jonka valtuusto teki. Tärkein tehtävä oli ja on kunnan ja elinvoiman kehittäminen, palvelujen järjestäminen, taloudesta vastaaminen sekä hyvän hallinnon ja toimintakulttuurin rakentaminen. Niitä pitää aina arvioida ja kehittää.

Yli-Hongisto valittiin ensimmäisen kerran Äetsän kunnanvaltuustoon vuonna 1993. Äetsän kunnan aikana hän oli kunnanhallituksessa kaksi kautta jäsenenä. Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana hän toimi vuosina 2011–2021.

–Kunnan rooli on muuttunut, varsinkin soteuudistuksen myötä, elinvoiman, kaavoituksen ja koulutuksen kehittämiseen. Taloushaasteita etenkin pienissä kunnissa on yhä enemmän. Valtion päätöksenteon ennakoimattomuus vaikeuttaa taloussuunnittelua ja maailman tapahtumat vaikuttavat välittömästi kuntienkin toimintaan.

–Digitalisaatio on helpottanut kuntalaisten osallisuutta ja lisännyt päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Meillä kaupunki on ottanut aktiivisemman roolin kestävän kehityksen toteuttamisessa, sanoo Yli-Hongisto.

Hänen mielestään palvelujen keskittäminen on monessa kohdin tipauttanut entisen Äetsän kunnan alueen Sastamalan rattailta esimerkiksi terveysasemista tai vanhuspalveluista aikanaan päätettäessä. Syynä ovat olleet pitkälti valtakunnalliset päätökset ja asukasmäärän vähentyminen.

–Joukkoliikenteen puuttuminen Kiikasta ja Keikyästä on iso ongelma nuorten harrastusmahdollisuuksien ja ikäihmisten palvelujen saatavuuden vuoksi. Juuri valmistuva monitoimitalo Pehulassa on kestävä satsaus Keikyän alueen palveluihin, mutta ratkaistava on myös Kiikan alueen varhaiskasvatus-alakoulu-liikuntatilat-kirjasto.

Ulla Yli-Hongisto nostaa esiin aktiiviset kolmannen sektorin toimijat. He ovat vanhan Äetsän alueella osoittaneet, että viihtyisä ja elinvoimainen yhteisö syntyy yhdessä tekemisestä, vastuullisuudesta ja omavaraisuuden tukemisesta.

–Kyllä Sastamalakin voi paremmin, kun sen kaupunginosat ja kylät pysyvät elävinä, sen ihmiset pitävät toisistaan huolta ja koko yhteisön mukana.

Äetsän koulun rehtorina toimiva Ulla Yli-Hongisto tykkää työstään. Politiikasta vapautuvaa aikaa hän käyttää myös harrastuksiin sekä kodille, perheelle ja ystäville.

–Sastamalan sloganin mukaan elän omannäköistä elämää.

