Ei aina ihan ymmärretä…

Nyt on ollut kauniita syyspäiviä ja niistä on päivittäin nautittu ulkoillen maalaismaisemassa.

Käymme ihan joka päivä lenkillä. Lenkin varrella on pieni pätkä, jossa naistyyppi uskaltaa päästää mut vapaasti juoksemaan, koska olen kuitenkin heti kytkettävissä ja pysyn kuuliaisesti lähellä.

Viime viikolla jättäydyin kuitenkin tyypin taakse, kun sain kuononpäähäni huumaavan tuoksun. Oli ihan pakko mennä tutkimaan mistä moinen tuoksu. Ihan kuin olisin huomannut mustasta kasasta vielä höyrynkin nousevan ja kyllä, sukelsin keskelle mustaa torttua. Naistyyppi ihmetteli, että mihin jäin. Hän huuteli kauempaa ja koitti hoputtaa. En halunnut keskeyttää ihanaa spa-hetkeäni luonnonhelmassa. Kohta kuulinkin vierestä semmoisen sadattelun ja kiroamisen, että oli syytä nousta pystyyn ja peruuttaa hieman.

Olin yltä päältä siinä ihan itsessään. Peuranpaskaa kuulemma oli. Ja sen kuuli varmaan lähialueella asuvatkin. En ihan ymmärrä, miksi kierittely siinä on niin kauhee asia. Omasta mielestäni se oli hyvä idea. Tuollainen huutaminen ja kiekuminen ihmistyypiltä oli mielestäni tosi noloo. Varmasti joku muukin kuuli tapahtuneen. Aloin miettiä, että mitähän naapurit ajattelevat, kun naistyyppi tollai nolosti käyttäytyy.

No lähdettiin siitä sitten kohti kotia. Ja koko matkan sain kuunnella päivittelyä ja että haisen. Ei oo käytöstavat tyypillä kohdillaan. Mitä itte ajattelis, jos joku höpöttäis sille monta kilometriä, että se haisee.

Kotona jouduin välittömästi vaahtokylpyyn. Siitä ei sitten sen enempää.

Kävin jälleen kasvattajani luona parturissa. Kuulemma turkkini kasvaa käsittämätöntä vauhtia ja trimmin jälkeen lattialla oli niin paljon karvaa, että huh huh. Villapaidan sais niistä tehtyä. Onneksi mulla on omasta takaa kunnon turkki, niin ei tartte talvella palella. En tykkää yhtään, jos mulle puetaan jotain ihmisvaatteita. Sekin on noloo mun mielestä. Kuulemma talvi tulee ihan just, joten valmiina ollaan!

Ulkoa pitää ottaa vielä ulkolelut talveksi säilöön. Mulla on sellanen keltainen kelluva pallo ja oranssinen ruori. Ne kerätään terassin alle, niin ei tartte lumenkeskeltä niitä hakee ja pysyy hiukan parempana.

Odotan innolla ensilunta. Meen varmana heti siihen kieritteleen. Siitä ei oo vielä komennettu, onneksi.