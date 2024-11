Ilon ja onnen päivä, lunta!

Ensilumi, mikä ihana piristys! Aamulla ovi avautui ja ulos oli tarkoitus mennä aamutoimille. Ilokseni huomasin, että yön aikana oli satanut LUNTA! Heittäydyin saman tein selälleni lumihankeen ja nautin joka hetkestä. Viime talvena nautin täysin siemauksin talvesta, ja taas se lumi tuli. Joku aika takaperin satoi oikein huolella lunta. Ihmistyypit ei oikein digannut siitä, koska se vaatii lumen luontia koko pihan osuudelta ja lumi oli todella painavaa. Meikäläinen innostuu jokaisesta lumihiutaleesta. Vispiläkin löytyi viime talven jäljiltä kodinhoitohuoneen laatikosta. Vispilällä saa helposti lumipaakut tassuista pois.

Näinä aikoina iltalenkeillä on tärkeää pitää heijastimet mukana. Narunjatkeella on aina heijastinliivit päällä ja uusissa valjaissani on kiinteänä heijastinnauha. Lisäksi mukana on vielä monesti taskulamppu, koska työpäivän päätyttyä on jo kovin pimeää. Aika kummallista sinänsä, kun aamulla lähdetään töihin on pimeetä ja sama homma kun kotiudutaan töistä. Tänään olisi aamulla uni maittanut, mutta kiltisti lähdin töihin. Ja Huittisissa toimistolla iski se tuttu hepuli, kun näin työkaverit.

Sain myös tiedon, että huomenna saan aamusella matolääkkeen. Lisäksi on aika varattu eläinlääkärille 1-vuotisrokotuksille kuun viimeisenä päivänä. Ja viikon päästä pääsen parturiin, tuttuun ja kivaan paikaan Nokialle Trimmausliike DogTrimmiin. Sanoisko, että on niinku kalenteri täynnä. Tähän kun lisätään tärkeät ruokailu-, päiväuni- ja ulkoiluajat, niin kiirettä pukkaa.

Lisäksi pääsen yökyläilemään Sari-tädin hellään huomaan joulukuun puolen välin paikkeilla, kun en kuulemma pääse teidän lukijoiden kanssa lukijaristeilylle. Syitä tähän kerrottiin melkoinen lista…. ylensyönti buffassa, liikamoinen rokkaaminen tanssilattialla, nukkumaanmenoaika ylittyisi, olisin ihan puhki seuraavana päivänä edellisillan pikkujoulutunnelmasta, saisin yliannostuksen rapsutuksia ja pusuja. Sinänsä nämä kuulostavat oikein kivoilta jutuilta, mutta tiedän, että yökyläilypaikassa saan herkkuja ja paljon ulkoilua. Lisäksi siellä on hyvät kaverit Fitzi ja Simppa seurana koko ajan. Yks huono juttu siellä kuulemma on, en saa nukkua sängyssä… Otan oman pedin mukaan, niin helpottaa asiaa vähän.

Viimeksi kun palasin yökyläreissulta kotiin, ihmistyyppi huomas mun otsassa kauheen kuhmun… Tarkisti kyläpaikasta, että olin kuulemma juossu päin ovea. Mitään en myönnä, mutta taisi siinä sillailla käydä innostuksissani ja jarrut oli hieman epäkunnossa.