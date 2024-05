Kaikki karvakuonot koirienpäivänä työpaikoille!

Ihan alkuun on sanottava, että selvisin pääsiäisestä! Nälkäkuolema ei yllättänyt ja olen kaikissa voimissani täällä lehden toimistolla. Noitia ei sen kummemmin näkynyt, munia niidenkin edestä. Mutta suklaamunat piti jättää rauhaan.

Kuulin, että on tulossa juhlapäivä…

Suomen kennelliitto vastaa tänä vuonna valtakunnallisesta koiranpäivästä 24. huhtikuuta ja kutsuu kaikki koiranomistajat, yritykset, yhteisöt ja organisaatiot rakentamaan yhdessä koiraystävällistä Suomea. Meikäläisen koiranpäivä kuluu siis töissä ihan sata varmasti, Lauttakylä-lehdessä. Joten jos osut samoille huudeille, niin poikkea mua moikkaan!

Kennelliitolla on Koiranpäivänä sosiaalisessa mediassa kaksi haastetta. Ensimmäinen on Ota koira mukaan töihin -päivä. Se on kuulkaas niin, että tutkitusti me karvaiset ihmisten ystävät tehdään valtavasti hyvää ihmistyypeille. Kuulen usein, että kun mua katsookin, niin alkaa naurattaa… En sitten tiedä, pitäskö siitä loukkaantua, kun tollai sanotaan. Joskus oon kyllä huomannut, että mulle nauretaan ihan päin kuonoo. Mutta useimmiten saan sen jälkeen mahdottoman suuren pusuryöpyn. Oon vissiin niin ku söpö tai jotain.

Toinen haaste on lähteä virikelenkille koiran kanssa. Jos nyt satut lenkkeilemään Lauttakylä-lehden nurkissa oman rakkaan mussukkasi kanssa tuona maanantaina, niin poikkea ihmeessä nuuskimaan! Oon mallikelpoisesti tervehtinyt muita koiria ja musta saa helposti kaverin. Ja kavereita ei oo ikinä liikaa! Kuulemma saatan päästä päivälenkille Huittisten keskustaan. Älkää muuten ajako autoillanne päin liikenteen jakajaa tai ojaan, jos huomaatte mut liikenteessä. Oon hurmaava näky, paitsi nyt oon kuulemma kauhea karvapommi. Mulla on parturi vasta ensi viikolla, sen jälkeen oon taas käppänän näköinen.

Ensi viikolla kaikki karvakaverit töihin mukaan! Se on kivaa hommaa se.

Saatan julkaista faceen jonkun työselfien koiranpäivän kunniaksi. Ottakaa tekin kuvia omasta työpäivästä.