Kauneus on katsojan silmissä!

Voihan kameran linssi! Viimeksi mainitsinkin, että minulla on kuvaukset edessä. Sitä ennen kävin Nokialla siistiytymässä. Se on hieman kakspiippuinen juttu, että tykkäänkö siitä vai en… Kun astutaan trimmaamon ovesta sisään, heilutan häntääni ja ilolla menen, mutta sitten kuitenkin nostan pörröiset tassuni naistyypin reittä vasten ja yritän kiivetä syliin.

Kuulemma käyttäydyn erittäin kiltisti ja olen paikoillani. Karvani nypitään pois, ja sitä karvaa on ihan järjetön määrä! Olen kuulemma kaikkein karvaisin käppänä, mitä siellä käy. Trimmin jälkeen olo on joka kerta kevyt ja paljon parempi kuin pitkällä turkilla. Kotona iloitaan lyhyestä turkista, kun en kuulemma ihan jokaista roskaa tuo ulkoa sisälle. Saan herkkuja ja hellyyttä aina trimmin jälkeen.

Samalla viikolla lauantaina kotini täyttyi vieraista. Oli ilo huomata, että vieraatkin huomasivat siistin olemukseni.

Maanantaina lähdettiin normaalisti töihin Huittisiin, mutta huomasin sivusilmällä, että mukaan otettiin mun harja. Matkalla kuulin, että tänään mennään Mediamaisen studiolle ja minusta otetaan valokuvia. Kotona en pysy paikoillani hetkeäkään, jos kuvataan tai videoidaan. En tykkää.

Astuin studion ovesta sisälle ja siellä oli ystävällistä henkilökuntaa. Ymmärsin aika pian idean jujun ja pistin parastani. Herkkuja tipahteli suuhuni ja Sennin iso kamera räpsi kuvia minkä ehti. Kovasti ihmettelin, että mulle laitettiin hetkeksi tonttulakkikin päähän. Kotona en pidä sitä päässäni sekuntiakaan, mutta istua tönötin se päässä siellä kuin ammattitonttu. Ja taas kanaherkku tipahti suuhun. Kovasti kannustettiin ja ihailtiin.

Aloin tosissani miettiin ihan mallin ammattiakin… Jos noin kivaa olis ja palkkakin ihan ruhtinaallinen herkkujen määrissä, niin mikäs siinä. Mut tää uutisvainuna oleminen on kyllä vielä mun unelma-ammatti… Tässä hommassa näkee niin paljon erilaisia ihmisiä ja saa myös paljon rapsutuksia. Ei oo valittamista.

Naistyyppi hihkui onnesta, kun sai sähköpostiinsa paljon mun kuvia ja kaikki, ihan kaikki oli hänen mukaansa niin ihania ja hellyyttäviä. Yhtä paljon kehuja sai niin malli kuin kuvaaja. Laitoin tuohon pääkuvaksi yhden otoksista. Ainakin yhdestä kuvasta kuulemma teetetään oikein taulu seinälle. Eikös se ole sillai, että kuuluisista ihmisistäkin on aina joku muotokuva tai joku potretti oikein kehyksissä. Mahtaakos se meinata sitä, että meitsi on kotona The Boss. Ei noiden ihmistyyppien kuvia oo seinillä… hmm. Tätä pitääkin kysyä kotona, että kuka on arvovaltaisin, kun oikein taulua seinälle meinaavat.

Suosittelen vahvasti, että jokainen aamuisin harjailee karvat siistiin kuntoon. Ei koskaan tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Voi joutua vaikka kuvauksen kohteeksi. Kaikista pitäisi olla paljon kuvia, niistä saa mukavia muistoja ja jälkipolvet voivat ihailla, mistä ovat kauneutensa perineet.

Siitä olen satavarma, että jokainen ihminen tai karvaisempi tapaus on kaunis.