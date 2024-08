Matkailu avartaa!

Tammikuun puolessa välissä ihmistyypit kaivoivat kaksi isoa matkalaukkua vaatehuoneen perältä. Sitten alkoi valtava hässäkkä, pyörittiin ympäri huushollia, vaatteita oli joka paikassa. Ilmapiiri oli jotenkin kovin erikoinen. Minä sain joka välissä pusuja ja haleja. Sitten höpötettiin jostain lomasta ja ikävästä. Huomasin, että minun oma vihreä reppunikin otettiin esille. Sehän tarkoittaa, että lähdetään jonnekin pidemmäksi aikaa eli yökyläileen.

Ja niinhän siinä kävi, että mun reppuun laitettiin kaksi lempilelua, herkkupussi ja valtavan paljon ruokaa… Kuulin, että minäkin pääsen lomalle Raukonjuureen. Saan lomailla parhaassa mahdollisessa lomakohteessa, jossa ovat hyvät ystäväni Simppa ja Fitzz. Lomamatka alkoi ja pian jo oltiin Raukonjuuressa. Hoitotäti otti minut hellästi vastaan ja ihmistyypit halaili jotenkin liiankin kanssa, varsinkin tuo nainen. Sille tuli ihan tippa linssiin, kun mut sinne jätti. Heilutin ikkunasta ihanalla tassullani ja katsoin kyllä hiukan anelevasti, että enkö pääse mukaan… Siitä alkoi mun loma, jollasta en vielä koskaan ollut kokenut.

Ekaa päivää ei ihan voi sanoa lomaksi, koska se päivä olikin yllättävästi työpäivä. Hoitotäti on nimittäin myös mun työkaveri ja hän otti minut mukaan toimistolle. Sain auttaa lehden taittamisessa. Olisin kyllä halunnut kokeilla toistakin ammattia, nimittäin poliisikoirana olemista. Mun lempi tv-ohjelmiin kuuluu vahvasti poliisikoira Rex. Ja siltä olen oppinut monenlaisia poliisikoiran temppuja. Mulle kerrottiin heti, että turha haaveilla… Oon kääpiörotuinen, kuulemma välillä jääräpää ja aina kaikkien kaveri. Nämä ei oo välttämättä ihan parhaita piirteitä siinä hommassa. Omasta mielestäni hoitaisin kyllä senkin homman. Varmasti, jos rosvo kattoo mua silmiin, niin heltyy ja muuttuu lässyttäväksi tyypiksi. Ja sitä paitsi kuulen monesti, että mulla paljon isompi ego, mitä oikeesti oon.

Lomalla sain kuulua koiralaumaan ja se oli mukavaa. Simppa on päällikkö ja se määrää tahdin. Opin nopeasti heidän arkeensa. Kun talon isäntäväki tuli töistä, silloin annoimme heille koko porukalla huomiota. Ihan ku kotonakin. Ekana yönä en saanu unta ja pidin koko talon hereillä, kun hiippailin paikasta toiseen. Taisi olla hiukan ikävä omaa sänkyä ja omia tyyppejä. Kyllä mulla oma pieni petikin oli mukana, mutta ku oon tottunu oleen lauman kanssa yhteisessä sängyssä. Seuraavat yöt meni jo mallikkaasti.

Käytiin paljon ulkoilemassa ja lenkillä. Yhtenä päivänä lähdettiin oikein retkelle isolle kirkolle Tampereelle. Siellä pääsin suureen kaupunkiin ja kävimme ulkoilemassa Näsijärven jäällä. Siellä oli yks toinen mun kaveri Ellu. Olipa kiva nähdä meinaan. Pääsin Ellun kotiinkin käymään. Sinne mentiin hissillä. Hiukan mietitytti hissiin meno ja varmuuden vuoksi levitin jalkani ja menin hissiin mahallani ryömien. Oon ihan varma, että ihmistyypeillä ei oo niin jännää lomaa ollutkaan, ku mä pääsin oikein hissiin. Sitten sain harrastaa kyyläystä isosta ikkunasta ja siellä meni niin paljon autoja ja ihmisiä kadulla, että ei oo ikinä kotona Kiuralassa menny. Se hissihomma oli tosi pelottava alkuun, mutta tokalla kerralla meni jo vallan mallikkaasti.

Sain myös muutamia kertoja videopuhelun tolta mun ihmismamilta. Takana heilu kummallisen näkösiä puita, kuulemma palmuja ja oli kovin kirkasta. Ne puhelut ny ei hääppösiä ollu, ku esitin aika coolia. Vaikka ikävä oli kyllä. Sain ihmismummilta myös terveiset, en ymmärrä millai se siellä oli. Mutta oli kans kumminkin. Puhelujen sisältö oli pääasiassa paljon pusuja ja lepertelyä. Mä lähetin kans lomani aikana heille sinne palmun alle kuvia, kuinka hauskaa mulla on lomalla. Sain herkkuja, paistettiin lättyjä, sain makoilla sohvalla, ja oli kivaa kaikin puolin.

No yhtenä päivänä omat tyypit palas. Oli se ilon ja onnen päivä! Kaikki oli niin iloisia, huomasin kyllä sivusilmällä, että hoitotätikin oli yllättävän iloinen, kun mut haettiin… Mistä mahto johtua… Kun pääsin kotio, tarkistin ensimmäisenä, että mun kaikki rakkaat lelut ovat tallella. Sitten piti kiertää tontti pihalla, että kaikki on mallillaan. Ja niin oli. Lomailu on myös raskasta. Koko oma laumani oli illalla ihan puhki ja sängystä kuului tasainen hyrinä kaikilta ku päät tyynyihin saatiin. Akut on ladattu ja arki saa alkaa!