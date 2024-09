Minäkö karkuri vai Houdini?

Tarkkana kuin porkkana! Oon kuulemma melkoinen Houdini. Kerroin aikaisemmin, että ihmistyypit aitasivat takapihan ja voin siellä kirmata päivät pitkät. Nooo….. kirmasin kyllä naapurinkin puolella… Tein katoamistempun illan hämärtyessä. Ja siihen temppuun kyllä houkutteli sorsat ja sammakot. Meijän takapiha päättyy järveen, joten rohkeasti kastelin tassut ja mahakarvat ja menin järven kautta naapurin puolelle.

Oon kuullu, että aidan takana ruoho voi olla vihreempää… Mutta ei se kyllä ollut. Painelin meneen naapurin puolella, kun ihmistyypit grillasivat kaikessa rauhassa, kunnes kuulin kutsuhuudon. Hyppelin ilosta tassut märkänä naapurin rannassa. En sitten osannut palata omalle tontille samaa reittiä, joten mut tultiin kuninkaallisesti kantaan sylissä kotio. Ei mua kauheesti kehuttu… Oli vissiin typerä temppu.

Nurkissa liikkuu kaiken maailman ilveksiä ja suuret merikotkat lentelee yläpuolella. Ei saa mennä yksin pitkälle. Aamutuimaan aitaa oli sen verran entrattu, että pakoreittini oli yritetty korjata. Tyypit puhu koko ajan jostain Käärijästä ja jääkiekosta, joista mä en ymmärrä mitään. Oli siis lauantaipäivä ja ilmeisesti suurta juhlan tuntua ilmassa. Tuli ilta ja illalla jälleen grilli lämpeni ja mä päätin koittaa taas katoamistemppua.

Juuri kun joku ihmeen Käärijä oli nousemassa lavalle, meikäläinen ihan samaa reittiä veden kautta naapuriin. Sisällä pauhasi cha cha chaa ja meitsi veti ihan samoilla muuveilla naapurin rannassa. Seuraavaksi takapihalla kuului jo melkoinen kirosanojen rykelmä. Tulin kiltisti aidan väärälle puolelle ja odotin sylissä kantamista kotiin grilliherkkujen viereen. En saanu yhtään herkkuja, kun olin kuulemma riiviö ja pahemman luokan karkuri. No nyt ne on jo laittanut sen aidan sillai, että en todellakaan siitä pääse, jollen sitten ala oikein kunnolla uimaan koiraa. …ehkä sekin päivä vielä tulee, kun vesi hieman lämpiää. Nyt vesi on 11-asteista.

Pitää nyt vaan olla kiltisti. Tilaa mulla riittää, että en sen takia naapuriin juokse. Tuntuu vaan, että just kaikki sammakot, tosi isot koppakuoriaiset, vesimittarit ja sorsat yrittää mut houkutella pahuuden teille. Yritän pysyä lujana ja olla omalla tontilla vaan. Kun on nimittäin kiltisti, niin saa herkkuja!