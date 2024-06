”Naurua ja pohdittavaa” – Sukujuurikas on Käsipohjamiehen itsenäinen jatko-osa

Kiikkalaisen Anna-Liisa Ollilan lisäksi Teatteri Vuokkomaan Sukujuurikas-näytelmässä on näyttelijöitä Vammalasta ja Punkalaitumelta. Nuorin näyttelijöistä on 9-vuotias ja vanhin miltei 80-vuotias. Ensikertalainen vuokkomaalainen on Ollilan lisäksi esimerkiksi lähialueen harrastajateattereista tuttu Jarkko Mäkipää. Kuvat: Tiina Laaninen

Minna Karru

Huolta vailla -lomakylän kesätyöntekijän paikka on kiikkalaisen Anna-Liisa Ollilan suvitekeminen kesä-heinäkuussa.

Huolta vailla -lomakylä on tapahtumapaikka Sukujuurikas-näytelmässä, jota Teatteri Vuokkomaa esittää Vehmaan tilan navetanvintillä Sastamalassa. Sukujuurikas on sastamalalaisen Tiina Laanisen käsikirjoittama ja ohjaama komedia, jonka kantaesitys on kesäkuun 11. päivä. Esityksiä on kaikkiaan 17, viimeinen 21.7.

Musiikkia sisältävän Sukujuurikkaan tapahtumat sijoittuvat maalle nykyaikaan. Vehmannin tilalla on luovuttu muutamaa vuotta aiemmin karjasta ja tilan emäntä Orvokki Vehmanni on leskeksi jäätyään perustanut mökkikylän. Häntä auttaa arjessa 11-vuotias poika Aku ja kaiken huomaava anoppi. Tilalle palkataan myös ensimmäinen kesätyöntekijä.

–Kaikki voisi sujua hyvin, jos kateellinen naapuri pysyisi nahoissaan, jos eräs mökkikylään tuleva lomalainen ei etsisi juuriaan, jos sukulainen ei saapuisi kaupungista lomalle yllätys mukanaan, jos tilalle ei tehtäisi yllätystarkastusta ilmiannon takia ja jos kesätanssit ei saisi yhden jos toisenkin lempeä leiskahtamaan, käsikirjoittaja kertoo näytelmän juonesta.

–Halusin kirjoittaa kesäkomedian, jossa saa nauraa, mutta joka mahdollistaisi katsojalle myös pohdittavaa. Tekstiä kirjoittaessa mietin esimerkiksi, kuinka hyvin ihmisen on tunnettava juurensa ollakseen onnellinen ja kuinka tärkeää on, että jokaisella lapsella on arjessaan ainakin yksi välittävä ja huolta pitävä aikuinen. Yksi esityksen aihepiiri on myös se, millaiselta elämä tuntuu ja näyttää muutaman vuoden leskenä olemisen jälkeen, Laaninen toteaa.

Sukujuurikkaassa näyttevät Matti Wiikari (takana vas.), Sami Uutto, Minna Uusitalo, Jarkko Mäkipää, Marppa Murtagh, Eeva-Liisa Sianoja (edessä vas.), Anna-Liisa Ollila, Luukas Laaninen, Aava Murtagh ja Johannes Laaninen.

Sukujuurikas on Teatteri Vuokkomaan kolmas kesänäytelmä. Ensimmäinen näytelmä oli kimaramainen komedia Kesälomalla ja toinen Käsipohjamies.

Laaninen sanoo, että eräs esityksen innoittaja olikin kysymys, mitä tapahtui Vehmannin tilan väelle viime kesän Käsipohjamiehen jälkeen.

–Tämä on kuitenkin itsenäinen jatko-osa, eikä edellytä Käsipohjamiehen tuntemista. Noin puolet näyttelijöistä ja roolihahmoista on samoja kuin viime kesänä. Mukana on myös kokonaan uusia roolihahmoja ja näyttelijöitä, kuten kesätyöntekijä Enniä näyttelevä Anna-Liisa sekä monista lähialueen harrastajateattereista tuttu Jarkko Mäkipää ja ensi kertaa näyttämölle nousevat äiti ja tytär Marppa ja Aava Murtagh, Laaninen sanoo.

Käsikirjoittaja-ohjaaja lupaa koko perheen esityksen, jossa ei kiroilla tai toikkaroida humalassa.

–Lupaan teatteriesityksen, joka saattaa hauskuuden lisäksi koskettaa.

Sukujuurikas on Laaniselle seitsemäs koko illan mittaisen esityksen ohjaus.

–Olen opiskellut draamakasvattajaksi ja ohjannut ja kirjoittanut pitkien näytelmien lisäksi esimerkiksi opiston kursseilla ja tilaustöinä monia pieniä produktioita.

Teatteri Vuokkomaa on esiintynyt joka kerran Vehmaan tilan navetanvintillä.

–Navetanvintti on tunnelmallinen esityspaikka, jossa on seinät ympärillä ja katto pään päällä, joten sade tai tuuli ei haittaa, eikä toisaalta aurinko paista silmiin.Vehmaalla on asfaltoitu piha ja parkkipaikka ja navetanvintille on huonojalkaisenkin helppo tulla, Laaninen kertoo paikkavalinnasta