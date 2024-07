Kiikan Lainamakasiinilla on hyvän mielen taidenäyttely

Kuvataide yhdistää: Ilona Tala, Heli Tala sekä Viola Tala-Suomela. Kuva: Mirja Mihalic

Kiikan lainamakasiinin seinillä on esillä monipuolista taidetta, sillä Heli ja Ilona Tala sekä Viola Tala-Suomela ovat keskittyneet erilaisiin taidemuotoihin.

Helin tämän kesäiset työt ovat pastellimaalauksia ja tussipiirroksia. Aiheina ovat puutarhan kukat ja kasvit. Ilona on tänä kesänä tehnyt keramiikkatöitä ja Violalta on valokuvataidetta.

–Pastellityöt ovat minulle rakkaita, kertoo Heli.

Heli Tala on tehnyt pitkän uran taiteen parissa. Taideaineiden opettajana Äetsän koulussa hän aloitti 1994. Koulu on saanut nauttia monin tavoin hänen taidoistaan. Hän on muun muassa koristellut ja valokuvannut koulua eri tilaisuuksia varten. Kiikan kiertoliittymän Sarkian muotokuvakin on hänen työnsä tulosta.

Tyttäret kertovat nauraen ”altistuneensa” taiteelle jo lapsina äitinsä mukana. Omat ilmaisumuotonsa he kertovat saaneensa valita itse.

Ilona Talan tekemät keraamiset chilit näyttävät herkullisilta.

Ilonalta näyttelyssä on keramiikkataidetta.

–Ne ovat syntyneet niistä ajatuksista, mitä oman kotini seinälle haluaisin laittaa. Vähän mummula-teemaa ja kasviaiheita.

Ilonan leikkimieliset hyvänmielen teokset on valmistettu sekatekniikalla. Materiaaleina hän on käyttänyt savea, akryylimaaleja, tusseja ja helmiä. Osa töistä on pelkistettyjä, osa runsaita.

–Savitöitä on helppoa tehdä lapsiarjessa, huomauttaa Ilona, joka on aiemmin tehnyt kuvanveistoa, muun muassa hitsattuja metalliveistoksia.

Luottamus-niminen valokuvasarja Viola Tala-Suomelan kuvaamana.

Viola ilmaisee itseään valokuvilla.

–Kuvistani pitää välittyä rauha ja tyyneys, kertoo Viola esitellessään töidensä tunnelmaa huokuvia kuvia makasiinin yläkerrassa.

Luottamus on nimenä kuvasarjalle, jossa mallina nainen on yläosa paljaana kauniin rauhallisissa ja taiteellisissa kuvissa.

Näyttelyn kaikki teokset tuottavat katsojalle mielihyvää. Ne ovat yhtä hyväntuulisia kuin tekijänsä. Seuraava sukupolvikin on päässyt osallistumaan taiteen tekoon äitinsä vatsassa ja myöhemmin taiteellisen ilmaisun ilmapiirissä.