Museon varastoista poimittu tuhansia tarinoita – näyttelyllä juhlistetaan museon 75 ja 40 vuotta

Viime vuonna museolla lahjoitettu Sinikka-nukke on mukana näyttelyssä. Kuva: Huittisten museo

Huittisten museolla vietetään kaksinkertaista merkkivuotta.

75 vuotta sitten, heinäkuussa 1950, avattiin ensimmäinen Huittisten Museo- ja kotiseutuyhdistyksen kokoelmia esittelevä näyttely. Sittemmin museo siirtyi kotiseutuyhdistykseltä kaupungin hoitoon ja avattiin remontin jälkeen uudistettuna kaupunginmuseona vuonna 1985 eli 40 vuotta sitten.

Merkkivuoden vaihtuva näyttely Tuhansia tarinoita nostaa museon varastoista nähtäville esineitä ja aineistoja, jotka eivät kuulu museon perusnäyttelyjen aihepiireihin.

–Pääosassa ovat kokoelmiin kuuluvat esineet ja niiden kertomat tarinat. Näyttely esittelee museon kokoelmia yleensä sekä museon historiaa, museonjohtaja Satu Rantala selittää museon tiedotteessa.

Museon näyttelyn valokuvassa Sokkee-Kustaa soittaa okariinoaan Huittisten torin laidassa.

Museon varastot kätkevät sisäänsä tuhansia esineitä, jotka ovat olleet harvoin, jos koskaan, esillä. Esineet kertovat kuitenkin tuhansia tarinoita.

–Jokaisella esineellä on tarinansa. Osa tarinoista jää valitettavasti arvoituksiksi, sillä esineet yksinään kertovat tarinansa vajavaisesti. Toki pelkkä esinekin kertoo aina jonkin tarinan – onko se käsityötä vai teollisesti valmistettu, käyttö- vai koriste-esine, arkikäytössä kulunut vai juhlahetkiin säästetty, museonjohtaja taustoittaa näyttelyn nimeä.

Esineen kertomaa täydentävät ne tiedot, joita esineestä ja sen tarinasta on saatu kirjattua ylös esineen lahjoittamisen yhteydessä.

Lokakuun loppuun asti auki olevan näyttelyn kaikille avoin ja maksuton avajaispäivä on sunnuntaina 2.2.

Museon ja sen kokoelmien taustoihin johdattavat museonystävät Tarja Eklöf ja Eeva Leena Lehtisalo. Pilke silmäkulmassa koottu Vartin verran museoasiaa -esitys kertoo tiivistetysti Huittisten museon historian perustamisajoista lähtien.

–Museon historiassa on ehtinyt sattua ja tapahtua vaikka mitä, on tehty sitkeästi töitä ja iloittu kokoelmien karttumisesta. Onnikin on ollut matkassa, vaikkapa silloin kun kuvanveistäjä Lauri Leppäsen kokoelmaa siirrettiin kuorma-autolla Helsingistä Huittisiin museoon, museon vaiheisiin perehtynyt Eklöf toteaa.