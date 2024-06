Manta-musikaalin sävelissä myös Hollywoodin sykettä – Teatteri Korppi esittää kansanparantajan tarinan

Musikaalin Manta on Helena Lehtimäki.Mantaa vastustavana piirilääkärinä esiintyy Marko Tuupainen. Kuvat: Kyllikki Salo

Minna Karru

Tänä kesänä keikyäläisen kulttuuri- ja kierrätyskeskus Perikuvan teatteri, teatteri Korppi haluaa vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Korppilaiset esittävät Manta-musikaalin, jonka sankari on kansanparantaja Tyrvään Manta eli Amanda Jokinen (1853–1922).

Jarmo Salo on laatinut musikaalin käsikirjoituksen tarinan perusteella, jonka Kyllikki Salo on koostanut. Jarmon ohjaaman musikaalin musiikin on säveltänyt Kyllikki.

–Musikaali on uusin aluevaltaukseni teatterin alueella. Tyrvään Mantan tarina on kiinnostava kertomus naisen taistelusta oman oikeutuksensa puolesta, ohjaaja Salo toteaa.

Ensi-ilta on heinäkuun 14. päivä. Esityksiä on kaikkiaan 11, viimeinen 11.8.

–Mantaa esittävä sopraano Helena Lehtimäki on löytö suoraan Tyrvään sydämestä. Käräjäoikeuteen haasteita tehtailevaa Mantan haastajaa, piirilääkäriä, esittää oopperalavoillakin esiintynyt tenori Marko Tuupainen Tampereelta, Kyllikki Salo kertoo tiedotteessa.

Näyttelijöitä on kaikkiaan kaksitoista.

Musikaalin säveltäjä Kyllikki Salo toteaa, että Mantan sävelissä vuosisadan takainen perinnemusiikki yhdistyy nykyhetkeen. Mukana on ripaus Hollywoodinkin tyyliä. Salo osallistui talvella Marc Jovanin hollywoodilaiseen Momentum-sävellyskurssille.

–Amerikkalaisen mahtipontiset musiikkityylilajit päätyivät musikaalissa piirilääkärin laulettavaksi.