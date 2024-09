Lapset valoivat mitaleita näyttelyksi

Päiväkoti-ikäiset toteuttivat mitaleita mitalin arvoisille asioille.

Joonas Sillanpää

Huittisten kirjastossa pääsee katsomaan Lastenkulttuurikeskus Kruunupään Mitalit-näyttelyä. Näyttely esittelee päiväkoti-ikäisten lasten valamia ja patinoimia mitaleita valokuvina. Näyttely valottaa myös mitalien tekemisprosessia.

Töiden aiheena oli Mikä on mielestäsi mitalin arvoinen asia? Mitalin arvoisia asioita lasten kanssa on pohtinut kuvanveistäjä Veijo Setälä. Näyttelyn tuottanut Lastenkulttuurikeskus Kruunupää on lasten ja nuorten taidekeskus ja taiteilijoiden työyhteisö Porissa.

Näyttely on käynnissä kirjaston aulassa 26. syyskuuta saakka.