Ruusumaa vierailee rotareiden hyväntekeväisyyskonsertissa

Laura Ruusumaan The Voice -kilvan finaalissa kuvasi Saku Tiainen

Huittisten Rotaryklubi ry järjestää 11.10. Huittisissa hyväntekeväisyyskonsertin, jossa esiintyy Huittisten musiikkiopiston oppilaita ja opettajia.

The Voice of Finland -kilvan voittaja Laura Ruusumaa on konsertin vierailijaesiintyjä.

Maksullisen konsertin tuotto käytetään Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n hyväksi.

Konsertissa puheenvuoron käyttävät Suomen Rotary ry:n apulaiskuvernööri Timo Merikallio, Huittisten Pelan puheenjohtaja Maria Kankaanranta sekä kaupunginjohtaja Viveka Lanne ja musiikkiopiston apulaisrehtori Johanna Kankaanpää.