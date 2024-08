Chopin soi ensi sunnuntaina

Elżbieta Guzek on puolalaissyntyinen pianotaiteilija.

Vain 12-vuotiaana Mendelssohnin konserton sinfoniaorkesterin solistina soittanut pianotaiteilija Elżbieta Guzek saapuu konsertoimaan Huittisiin.

Puolalainen Guzek on muusikkoperheen esikoinen, joka aloitti pianotuntinsa 5-vuotiaana. Hän on esiintynyt nuoresta asti vuosittain sekä erilaisten sinfoniaorkestereiden solistina että lukuisilla musiikkifestivaaleilla. Opinnot Varsovan Chopin-Akatemiassa Guzek aloitti 17-vuotiaana, ja taiteen maisteriksi hän valmistui vuonna 1973 ollessaan vasta 22-vuotias.

Vuonna 1974 Elżbieta Guzek aloitti Suomessa pianonsoiton lehtorina, aluksi Kouvolassa ja 1978 alkaen Turun konservatoriossa ja 1996 lähtien Turun ammattikorkeakoulussa.

Guzek on konsertoinut niin resitaalein, orkesterin solistina kuin erilaisissa kamarimusiikkikokoonpanoissa Suomessa, Puolassa, Belgiassa, Ranskassa ja Unkarissa. Lisäksi hän on pitänyt näissä maissa useita mestarikursseja ja toiminut pianokilpailujen tuomaristoissa. Vuosien saatossa hän on tehnyt myös useita kantanauhoituksia Puolan radiolle ja Suomen Yleisradiolle.

Kuusi vuotta sitten Guzek eläköityi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian pianomusiikin lehtorin tehtävästä ja on siitä asti toiminut vapaana taiteilijana.

Huittisissa Elżbieta Guzek esiintyy Lauttakylän rukoushuoneella. Chopin-konsertin jälkeen hän kertoo elämästään pianotaiteilijana.