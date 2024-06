Kymmenen päivää Vampula-viikkoa – etkoista ja pubivisasta kesäpyöräilyyn

Viime vuoden Vampula Rockissa The Mint Freaks aloitti illan ohjelman. Kuva: Nea Jokela

Soile Vahela

Vampula-viikko nojaa tänäkin suvena aktiivisten kyläläisten ja yhdistysten tuottamaan ohjelmaan. 28.6.–7.7. järjestettävän tapahtuman järjestysnumero on 38.

27.6. järjestetään Y-suulilla nimikkoviikon etkot ja pubivisa.

28.6. seurakunta järjestää ohjelmaa lapsiperheille seurakuntatalolla ja Jukolassa on Jouko Tuovolan säätiön harmonikkakonsertti. Y-suulin ravintola on avoinna karaoken merkeissä.

29.6. mitellään Vampulan herruudesta perinteisessä kyykkä-turnauksessa Y-suulin ravintolassa soittaa Kerhohuoneen pojat -bilebändi.30.6. Vampulan kotiseutu- ja museoyhdistys avaa museon ovet. Museo on auki heinäkuun muinakin sunnuntaipäivinä.

I.7. Jukolassa pelataan bingoa. Urheilukentällä on lasten yleisurheilukoulu ja jalkapalloharjoitukset.

2.7. Huittisten 4h-yhdistys järjestää Kala-Kallen onkikisat. Vampulan Urheilijoiden frisbeegolfin viikkokisa alkaa Vampulan ulkoilumajalta.

3.7. Vampulan kirkossa kanttori Sari Mäkinen on kesäsoiton urkuri. Seurakuntatalossa, Vampulan kappeliseurakunnan kulttuurikerhn järjestämässä tilaisuudessa esitellään Euran muinaispukua. Urheilukentällä on Vampulan Urheilijoiden lapsille järjestämät keskiviikkokisat.4.7. Vampulan kirjaston lukupiirissä luetaan Eleonore Holmgrenin romaania Viimeinen kesä. Lukukoirilla on kirjastossa oma ”vastaanotto”. Kirjaston näyttelyssä on Vampulan taidepiiriläisten töitä. Jukolassa 4H järjestää Touhufest-tapahtuman. Kesäpyöräilyn kirjauspisteet ovat 4.7. auki Vampulan kirjaston edessä, Rutavan sillalla ja Saunakosken lavan kupeessa Kukonharjassa. Illan voi päättää Y-suulissa pubivisaan.

5.7. avautuu kotiseututalolla kolme päivää auki oleva kotiseutu- ja museoyhdistyksen kokoama Vampulan kauppoja ja kuppiloita -näyttely. Sallilan koululta lähtee samana päivänä Loimijoki-hölkkä.

6.7. järjestetään Markkinatori Y-suulin pihamaalla. Perinteitä kunnioittaen yksi ohjelmanumeroista on Paskabingo. Vampulan Yrittäjien järjestämässä Vampula Rockissa Y-suulilla esiintyvät Kumara, Ice Breakers ja The Kehvelit.7.7. Laatin rannassa on seurakunnan järjestämä jokijumalanpalvelus. Viikko päättyy Vampulan kesäpyöräilyn polkemiseen.