Vampulan kirkossa säveliä Kesäillan valssista Myrskyluodon Maijaan

Selloduo Anna-Maaria & Olli Varonen esiintyy Vampulassa.

Yksi Suomen aktiivisimmista klassisen musiikin yhtyeistä esiintyy Vampulan kirkossa tulevana keskiviikkona.

Selloduo Anna-Maaria & Olli Varosen juonnetun konsertin sävelkylpy vie kuulijat rakastetuimpien suomalaisten säveltäjien pariin. Ohjelmassa on muun muassa Lasse Mårtensonin, Oskar Merikannon ja Nils-Eric Foungstedtin tuotantoa. Klassisia säveliä kuullaan Aulis Salliselta, Jean Sibeliukselta ja Erkki Melartinilta.

Sikermän suomalaisia kansanlauluja konserttiin on koonnut Anna-Maaria Varonen. Erikoisuutena kuullaan hänen 12-vuotiaana tekemänsä sävellys Pieni meritango.

Varoset ovat esiintyneet kahden sellon duona kesästä 2000 alkaen. Satojen kotimaisten konserttien lisäksi duo on konsertoinut Ruotsissa, Virossa, Unkarissa, Tsekissä, Espanjassa ja Senegalissa. Duon esityksiä on taltioitu kuudelle cd-levylle. Radio- ja tv-esiintymisiä duolla on ollut Suomessa, Ruotsissa ja Unkarissa.

Vampulan konsertti kuuluu duon 25-vuotisjuhlakiertueeseen ja on maksuton.