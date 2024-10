Keikyän Korvenkävijöiden uudella kololla avoimet ovet

Korvenkävijöiden uusi partiokolo "Myllyahteen kurvissa". Kuva: Keikyän Korvenkävijät

Partiolippukunta Keikyän Korvenkävijät on löytänyt uuden partiokolon. Toiminta jatkuu Pehulassa niin sanotussa Myllyahteen kurvissa, rakennuksessa, josta paikalliset puhuvat usein puhelinyhtiön talona.

Aikoinaan kiinteistössä on toiminut Keikyän Puhelinosuuskunta. Nykyisin rakennuksen omistaa Lounea, jolta lippukunta vuokraa tiloja.

Uuteen koloon on mahdollista tutustua torstaina 24. lokakuuta avoimien ovien päivän ja Korvenkävijöiden 46-vuotissyntymäpäivän merkeissä. Läheisellä nuotiopaikalla on lupauksenanto, lauluja ja makkaranpaistoa, sisätiloissa on ohjelmaa muun muassa tietovisailun merkeissä.

Partiolaiset joutuivat muuttamaan Keikyän seurakuntatalolta Sastamalan seurakunnan laitettua kiinteistön myyntiin.