Rakennusurakoitsijana 60 vuotta – Seppo Peltomäen näyttely kirjastolla

Arja Peltomäki ja Seppo Peltomäki kuvattuna näyttelyn avajaispäivänä.

Kiira Kemppainen

Seppo Peltomäki on tehnyt rakennusurakoitsijan töitä jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Nyt Huittisten pääkirjastolla on näyttely, jossa on esillä Peltomäen rakennuksia vuosikymmenten varrelta.

Rakennuksia riittää seinien täydeltä.

Ensikosketuksensa talojen rakentamiseen Peltomäki sai nuorena miehenä, kun hän meni rakennustöihin isänsä kanssa vuonna 1963. Jo sitä ennen hän oli kolmena kesänä tehnyt kattotiiliä, 12-vuotiaasta lähtien.

Muuraustyöt Peltomäki aloitti vuonna 1965 ammattimuurarin sanottua, että hänen pitäisi opetella sisäseinän muuraaminen. Sen jälkeen hän opetteli myös takkojen ja leivinuunien muurauksen. Myös kalusteiden entisöintiä on tullut harjoitettua.

Näyttelyssä on esillä myös Seppo Peltomäen koti, jonka hän rakensi itse.

Alanvaihtoa Peltomäki ei ole koskaan harkinnut. Hän kertoo rakennusurakoitsijan työssä olevan hienoa se, että kaiken saa tehdä itse alusta loppuun.

–Sähkö- ja putkitöitä en saa tehdä, mutta nekin tekisin, jos voisin.

Näyttelyssä on esillä myös Seppo Peltomäen vaimon, Arja Peltomäen taidetta.

Arja Peltomäen lapsuudenmaisemista syntyi maalaus.

Arja Peltomäki on tehnyt myös yksityiskohtaisia koruja.

Teoksia on syntynyt vuodesta 2007, jolloin hän jäi eläkkeelle.

–Lapset sanoivat, että sinähän lupasit ruveta maalaamaan eläkkeellä.

Maalausjälki on tarkkaa – vihannekset näyttävät miltei aidoilta.

Taiteen tekemisessä Arja Peltomäkeä inspiroi halu oppia uutta. Myös auringonkukat toimivat luovuuden lähteenä.

–Auringonkukat ovat näyttäviä, hän kertoo.

Keinuhevonen on Seppo Peltomäen käsialaa.