Ehtoollinen on Keidasmessun aiheena sunnuntaina 29.9. Huittisten seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa.

Messun puhuja on Antti Törmä ja liturgi Jyrki Smolander.

Hilkka Iso-Raution kanssa lauletaan Viisikielisen lauluja. "On pöytä katettuna syntisille, on pöytä niille, joiden usko pieni on..."