Erkki Jokinen puhuu toivosta epävarman maailman keskellä

Erkki Jokinen on pastori ja kirjailija.

Pastori ja kirjailija Erkki Jokinen vierailee Huittisissa tulevana lauantaina. Hän puhuu Huittisten seurakuntakeskuksessa ihmisen toivosta epävarmassa maailmassa.

Jokinen on teologi, pastori ja vapaa kirjoittaja. Tänä vuonna hän on julkaissut kahdeksannen teoksensa Ihmisen varjo – Esseitä pahuudesta ja toivosta. Se on ehdolla vuoden kristilliseksi kirjaksi.

–Kun pahuus vyöryy esiin, haluaisimme ajatella muuta ja toivoa parasta. Aihe on noussut jälleen viime aikoina erityisen ajankohtaiseksi sodan sytyttyä Euroopassa sekä viimeiseksi Gazassa. Toivon tähden on kuitenkin välttämätöntä katsoa pahuutta suoraan kasvoihin, sanoo Jokinen.

–Minulle on ollut tärkeää tehdä näkyväksi, että pimeys ja pahuus ovat totta, todellisia voimia ihmisessä. Pelkkä toisaalle katsominen ei avaa toivon merkitystä.

Jokinen on tutkinut aihetta ja kirjoittanut kirjaansa viisi vuotta. Hän sai sysäyksen kirjan kirjoittamiseen vierailtuaan Auschwitzin keskitysleirissä.

Tilaisuudessa musisoivat Soili Lehtinen ja Eini Turunen.