Ruusumaan rakkautta, riemua ja raivoa Porin päivän konsertissa

Kesäkuussa Laura Ruusumaa oli "profeetta omalla maallaan" eli hän esiintyi Lauttarokissa Huittisissa. Kuva: Kiira Kemppainen

MInna Karru

Huittislaistaustainen The Voice of Finland -voittaja Laura Ruusumaa on solisti Pori Sinfoniettan Porin päivän konsertissa 26. syyskuuta.

Rakkautta, riemua ja raivoa -konsertissa on tiedotteen mukaan luvassa sekä klassisia hittejä että pop- ja rock-meininkiä. Myös musikaalien ja elokuvamusiikin puolella käydään kääntymässä.

Ruusumaalla on kokemusta monista eri genreistä. Jo ennen osallistumistaan The Voice of Finlandiin hän oli monipuolinen musiikin ammattilainen.

Musiikkimatka alkoi jo 5-vuotiaana Huittisten musiikkiopistosta, jossa Ruusumaa soitti viulua. Hän on opiskellut Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen maisteriksi pop- ja jazz-laulusta. Lisäksi hän on opiskellut musiikkiteatteria.

Ruusumaa esiintyy loppuvuodesta muun muassa yhtenä Raskasta joulua -kiertueen solisteista. Elokuussa häntä kuultiin Helsingin Oopperakesässä kahdessa konsertissa.

Omien esiintymisten lisäksi Ruusumaa opettaa laulua pääkaupunkiseudulla, jossa hän nykyisin asuu.