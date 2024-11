Joulumieltä joulunalusaikaan Jukolassa

Kuvituskuva: Pixabay

Vampulan Jukolassa vietetään koko perheen ”Joulutunnelmaan... vauvasta vaariin” -joulutapahtuma 1. joulukuuta.

Tapahtuman tarkoituksena on tuoda joulumieltä ihmisten joulunalusaikaan yli sukupolvien. Lämminhenkisessä, yhteisöllisessä sunnuntai-iltapäivässä kaikki paikallaolijat voivat laulaa joululauluja yhdessä Jukka Keskitalon, Timo Männistön ja laulukuoron kanssa. Mukana tapahtumassa on myös tangoprinssi Petri Kiiski ja Paula Pietilä sekä Huittisten musiikkiopiston soittajia.

Perheen pienimmille on omaa ohjattua ohjelmaa. Kiireistään huolimatta joulupukki on luvannut vierailla tapahtumassa, ja viimeinen tieto on, että joulumuorikin on mukana.

Maksullisen tapahtuman järjestää LC Vampula. Tuotto käytetään lähialueen lasten, nuorten, vammaisten ja vanhusten erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin.