Museo kutsuu lapsia talviloman puuhapäivään

Huittisten museo. Kuvituskuva: Mikko Perttunen

Huittisten museo houkuttelee talvilomalaisia puuhapäivällä.

Ensi tiistain teemapäivässä voi omatoimisesti askarrella ja värittää. Huittisten Museonystävien avustuksella on mahdollista neulehuovuttaa pieniä hahmoja, ja puoliltapäivin koululaisille on hiilipiirrostyöpaja. Malleina käytetään Lauri Leppäsen veistoksia. Maksuton työpaja on avoin kaikille kouluikäisille ja sen ohjaa Sanna Pitkäniemi-Toroska.

Päivän aikana voi myös tutustua museon näyttelyihin ja suorittaa niihin liittyviä tehtäviä.

Alle 18-vuotiaat pääsevät museoon aina ilmaiseksi, puuhapäivän aikana myös aikuinen pääsee lapsen seurassa museoon maksutta.