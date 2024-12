Vältä joulun jälkeinen ähky – Maija Survonen antaa vinkit kinkunsulatukseen

Joonas Sillanpää

Jouluruoka on asia erikseen, mutta syömisessä ja liikunnassa on Liikuntakeskus Spiraalin yrittäjä Maija Survosen mukaan eräs merkittävä yhtäläisyys. Niin liikunnassa kuin syömisessä monipuolisuus kannattaa, mutta liika on liikaa. Ähkyä kannattaa välttää.