Joulukalenteri – luukku 19

Soile Vahela

–Tykkään joulupukista ja muistan, että joulupukki kävi meillä jo silloin kun olin taapero. Joulun aikaan meidän koirallakin on kulkunen kaulapannassa, siitä tulee jouluinen tunnelma. Me ollaan jo laitettu koristeita, tonttuovi on paikallaan. On ihanaa kun jouluna on joululoma, Rianna Rantalainen kertoo.