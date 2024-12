Joulukalenteri – luukku 4

Soile Vahela

–Jeesuksen syntymäjuhla on joulussa tärkeintä. Joulun herkkuruokiani ovat kinkku, rosolli, silli ja lanttulaatikko, myös riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa pitää olla. Nuoruudesta muistan, kun piti neljän aikaan lähteä joulukirkkoon aattoaamuna, ja sitten vielä menin joulupäivänä seitsemäksi kirkkoon. Tärkeää jouluna ja muutenkin on, että käy vieraita katsomassa täällä Annalassa. Haluankin kiittää kaikkia, ketkä täällä ovat käyneet, sillä on iso merkitys, kertoo Kirsti Järvinen.