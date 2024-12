Joulukalenteri – luukku 10

Soile Vahela

–Kirkossa käynti yhdessä Pirkko-vaimon kanssa on tärkeintä joulussa. Ennen tuotiin joulukuusi sisälle, mutta nykyään se on ulkona. Aattona meidän naapurimme tulee meille syömään jouluaterian, se on oikein mukava perinne. Lempijouluruokiani ovat kinkku, punajuuri-, peruna-, ja porkkanalaatikot. Jouluna herkutellaan koristelluilla joulupipareilla ja joulupullalla kahvin kera, kertoo Matti Virtanen.