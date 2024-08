LP-Vampulan joukkue kasassa – viimeinen lenkki saapuu Huittisiin marraskuussa Texasista

LP-Vampula Huittinen on solminut tulevalle liigakaudelle vielä kolme pelaajasopimusta, joiden jälkeen joukkueen kokoonpano on täysi. Viimeisimpänä vahvistuksena joukkueeseen on kiinnitetty yleispelaaja Caitlan Buettner, joka saapuu Huittisiin marraskuussa Texasista.