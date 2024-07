Sallilassa koulu, päiväkoti ja kirjasto on joissakin visioissa sijoitettu samankin katon alle. Mitä tästä sanovat työntekijät?

Heli Lehtelä

Vampulan Sallillassa on kevään alakoulukeskustelun myötä päätetty koulun säilyvän. Samaan aikaan tiedetään, että vuonna 1978 rakennettu Sallilan koulu on remontin tarpeessa. Rakennuksessa vallitsee yhä liki autenttinen 1970-luvun tunnelma. Sinällään päätöstä juuri kyseisen rakennuksen saneerauksesta tai saneerauksen budjetista ei ole tehty. Sallilassa on useita Huittisten kaupungin omistamia rakennuksia, eli koulutilat sekä samaan yhteyteen alustavasti luvatut laajasti alueen asukkaita palvelevat monitoimitilat voisivat tulevaisuudessa sijaita esimerkiksi myös Annalassa, mikäli hyvinvointialue ei halua sitä jatkossa vuokrata, tai kirjaston talossa, jossa on aiemmin toiminut pankki. Mitä mieltä asiasta on Sallilan koulun rehtori Veli-Matti Laine?