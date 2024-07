Joonas Sillanpää

Alun perin vuonna 1989 käyttöön otettua Vampulan Osuuspankin konttoria on remontoitu. Vanhat avoimet palvelutiskit on korvattu tietoturvallisilla palvelusoluilla. Uusia äänieristettyjä ja koodilukoin lukittuja soluja on neljä.